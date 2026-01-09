La Casa Blanca sospecha que Marjorie Taylor Green filtró información relacionada con Donald Trump

Al menos dos fuentes ligadas al gabinete de Donald Trump le revelaron al sitio Axios, bajo condición de mantener en resguardo su identidad, que la republicana Marjorie Taylor Greene presuntamente está siendo investigada por el Servicio Secreto debido a que les ofreció a los manifestantes de la organización Code Pink datos sobre una visita sorpresa que el jefe de la nación realizó durante el otoño a un restaurante de DC, donde su seguridad se vio en riesgo.

Los funcionarios de la Casa Blanca coincidieron señalan la mujer que renunció como representante por Georgia es amiga de Medea Benjamin, cofundadora de Code Pink: Mujeres por la paz, organización pacifista que se opone a la guerra, y quizá de ahí se despende el hecho de presuntamente haberle proporcionado información sobre dónde podrían encontrar a Trump mientras acudía cenar sin que hubiera de por medio muchos elementos de seguridad cuidándolo.

Ante dicha situación, el presidente fue sorprendido por un nutrido grupo de manifestantes que lo comparaban con “Hitler” mientras cenaba en Joe’s Seafood, restaurante ubicado cerca de la Casa Blanca.

La relación entre Marjorie Taylor Greene y Donald Trump se resquebrajó y ahora ambos suelen lanzarse descalificaciones. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Ante los señalamientos en su contra, Taylor Greene publicó un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde descarta de manera rotunda haber sido quien les filtró datos a los miembros de Code Pink.

“Code Pink estaba en el restaurante porque la Casa Blanca y el Servicio Secreto NO registraron Joe’s.

NO instalaron detectores de metales ni revisaron a todos los presentes, ¡Y no aplicaron ninguno de los protocolos de seguridad habituales que aplican en cada evento público al que asiste!

¡Solo la Casa Blanca hizo la reserva del presidente Trump en Joe’s, NO YO! ¡No tenía ni la menor idea de cuándo era su reserva! ¡Los únicos que podrían haberle avisado a Code Pink eran el restaurante o la Casa Blanca!

Y OTRA VEZ, ¿por qué el Servicio Secreto no aseguró el restaurante ANTES de que él entrara?

Esto fue en septiembre, cuando teníamos una relación excelente, ¡dos meses antes de que Trump me atacara y me llamara traidora! ¡Y aún ahora, jamás haría lo que me acusan!

¡¡¡NUNCA JAMÁS haría nada que pusiera en peligro a nadie!!!”, escribió dejando en claro que recurría a su abogado para responder de manera debida.

