Marjorie Taylor Greene vuelve a criticar a Trump y acusa que sus políticas no ayudan a EE.UU.

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, y pilar del movimiento ideológico MAGA (Make America Great Again), en una entrevista reciente con 60 Minutes, acusó al presidente de Estados Unidos (EE.UU.) de abandonar a su base, de incitar amenazas de muerte contra ella y su hijo, y de no cumplir con sus promesas de campaña

Taylor señala que Trump impulsa políticas que —asegura— no están ayudando a Estados Unidos y que, además, abandono a la base MAGA, en una escalada reciente de tensiones con el presidente.

La legisladora por Georgia, conocida por su estilo combativo y su presencia constante en los medios conservadores, ha marcado distancia del presidente en temas que antes los unían, como la asequibilidad y la política exterior.

En particular, reprochó a Trump su respaldo a las industrias cripto y farmacéutica, a las que acusa de “recibir todo lo que quieren” mientras las preocupaciones de la ciudadanía quedan relegadas.

“Estamos aquí pidiendo acción para el pueblo estadounidense, no para las grandes industrias ni para los megadonantes”, dijo Greene al medio.

Watch my full interview on 60 Minutes.



— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) December 8, 2025

Su ruptura con la Casa Blanca se profundizó durante el reciente cierre de gobierno, cuando Greene sorprendió incluso a sus aliados al votar junto con los demócratas para extender los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible. Afirmó que jamás imaginó coincidir con el partido opositor en una medida de salud pública.

La congresista también aseguró que ha visto a colegas republicanos que antes se burlaban de Trump —y de ella por apoyarlo— cambiar de postura y “besarle el trasero” una vez que el mandatario ganó las primarias de 2024 y consolidó su liderazgo en el partido.

Las tensiones subieron aún más en las últimas semanas. A principios de noviembre, Greene anunció que renunciará a su escaño el 5 de enero, después de que Trump le retirara su respaldo por insistir en la publicación de documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein. El expresidente la calificó de “traidora” y “excéntrica”, y advirtió que apoyará a un contrincante interno si decide competir por la reelección en 2026.

Trump también acusó a Greene de haber traicionado los principios del Partido Republicano y de pasarse a “la izquierda radical” antes de declararse convencido de que “la maravillosa y conservadora gente” de su estado “se está pensando desafiarla en unas elecciones primarias” porque “ella también les tiene hartos con sus histrionismos”.

“Retiro mi apoyo a la ‘congresista’ Marjorie Taylor Greene del gran estado de Georgia”, escribió Trump en Truth Social, antes de añadir que “todo lo que hace ‘Wacky Marjorie’ es quejarse”.

Greene también se ha aislado dentro de su bancada por sus posturas sobre política internacional. Es la única republicana que ha descrito la guerra en Gaza como un “genocidio” y votó contra la Ley de Concienciación sobre el Antisemitismo, pese a afirmar que en el pasado apoyó resoluciones para condenar expresamente ese tipo de discursos.

