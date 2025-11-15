Marjorie Taylor Greene no se queda callada tras perder el respaldo de Trump y cuenta su versión

Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, decidió compartir su versión acerca de las razones detrás del anuncio mediante el cual el presidente Donald Trump no sólo le retiró su apoyo político, sino que además se expresó de ella como si fuera una “loca desvariando”.

La republicana que en junio del año pasado se atrevió a comparar los juicios en contra de Donald Trump con la persecución ordenada en contra de Jesucristo que llevó a su crucifixión, es la misma mujer de quien el presidente de la nación ahora decide marcar distancia al considerarla quejumbrosa y hasta loca.

“¡Lo único que veo que hace la ‘loca’ Marjorie es QUEJARSE, QUEJARSE, QUEJARSE! No puedo atender las llamadas de una loca desvariando todos los días”, indica parte de un mensaje publicado por el jefe de la nación en la plataforma Truth Social donde advirtió que no la respaldará más por haber despotricado en contra de su partido.

De hecho, en una segunda publicación más subida de tono, Trump describió a la georgiana como una traicionera.

“La congresista de poca monta Marjorie Taylor Brown (¡el césped verde se vuelve marrón cuando empieza a pudrirse!), traicionó a todo el Partido Republicano cuando se volvió a la izquierda, tuvo un desempeño pobre en el patético programa The View y se convirtió en la RINO que todos sabemos que siempre fue”, enfatizó.

En respuesta, a través de algunos mensajes publicados en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la representante de 51 años tachó a Trump de mentiroso y expuso que la verdadera razón de haberse enfadado con ella fue haberse sentido incómodo al escucharla exigir la apertura completa de los archivos de Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual, donde el apellido Trump sale a relucir.

“Nunca pensé que luchar por la publicación de los archivos de Epstein, defender a las mujeres víctimas de violación y luchar por exponer la red de élites ricas y poderosas tendría estas consecuencias, pero aquí estamos. Es la razón por la que estoy siendo atacado por el presidente Trump.

Realmente te hace preguntarte qué contienen esos archivos y quién o qué país le está presionando tanto. Lo perdono y rezaré para que vuelva a sus promesas originales de MAGA”, escribió.

Good morning.



I want to thank everyone who texted and posted and commented support for me, you all are so kind and I appreciate, love, and support you too.



I never thought that fighting to release the Epstein files, defending women who were victims of rape, and fighting to… — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 15, 2025

Taylor Greene también señaló que, al atacarla, Donald Trump pretende intimidar al resto de republicanos para que se rehúsen a reabrir los archivos de Epstein, lo cual le parece inapropiado y por eso ella también dejará de apoyarlo.

“Me está atacando con fuerza para dar ejemplo y asustar a todos los demás republicanos antes de la votación de la próxima semana sobre la publicación de los archivos de Epstein.

Es realmente asombroso el empeño que está poniendo para impedir que salgan a la luz los archivos de Epstein, hasta el punto de llegar a este extremo.

He apoyado al presidente Trump con demasiado de mi valioso tiempo, demasiado de mi propio dinero, y he luchado más por él incluso cuando casi todos los demás republicanos le dieron la espalda y lo denunciaron, pero yo no idolatro ni sirvo a Donald Trump. Adoro a Dios, Jesús es mi salvador y sirvo a mi distrito GA14 y al pueblo estadounidense”, expresó.

President Trump just attacked me and lied about me. I haven't called him at all, but I did send these text messages today. Apparently this is what sent him over the edge.

The Epstein files.



The Epstein files.



And of course he's coming after me hard to make an example to scare all the other… pic.twitter.com/EcUzaohZZs — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 15, 2025

