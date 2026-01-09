Los 10 productos de Amazon que más se venden en enero
Desde ropa y hogar hasta tecnología y videojuegos, estos son los 10 productos de Amazon que más se están vendiendo en enero y sus precios actuales
Uno de los apartados más llamativos que ofrece la plataforma de Amazon es la sección de “productos más vendidos”. En cualquier momento del año puedes buscarlos, filtrándolos por categoría, y comprarlos para ti, en caso de que los necesitas o desees.
Ropa cómoda para el invierno, productos para el hogar, tecnología accesible y artículos esenciales para familias encabezan las ventas en el primer mes del 2026. Te compartimos una lista de los 10 más solicitados en enero.
Los 10 productos que más se venden en enero en Amazon
- Sudadera Hanes EcoSmart para hombre
Una prenda básica que combina abrigo y comodidad. Esta sudadera de cuello redondo está fabricada con forro polar EcoSmart y se vende en tallas grandes y altas, ideal para uso diario en invierno. Precio: $9.20 (56% de descuento)
- Bolsa de almacenamiento Zober para árbol de Navidad
Pensada para organizar después de las fiestas, esta bolsa permite guardar árboles artificiales de hasta 9 pies de altura o inflables navideños, protegiéndolos del polvo y la humedad. Precio: $9.99 (47% de descuento)
- Máquina de hacer hielo EUHOMY
Un electrodoméstico práctico para el hogar, la oficina o actividades al aire libre. Produce hasta 26 libras de hielo en 24 horas y puede preparar nueve cubos en solo seis minutos. Precio: $89.99
- Schylling NeeDoh Nice Cube
Este juguete sensorial en forma de cubo está diseñado para apretar y manipular, ayudando a liberar tensión. Su tamaño compacto lo hace popular tanto entre niños como adultos. Precio: $11.50
- Apple EarPods con conector USB-C
Auriculares con cable compatibles con dispositivos Apple actuales. Incluyen control remoto integrado para manejar música, llamadas y volumen, manteniendo una opción accesible frente a modelos inalámbricos. Precio: $17.99 (5% de descuento)
- Zevo Flying Insect Trap
Cartuchos de repuesto para trampas de insectos voladores en interiores. Utilizan tecnología Trap+Lock para capturar mosquitos, moscas y otros insectos comunes en el hogar. Precio: $14.97
- Pañales Pampers Swaddlers, talla 5
Uno de los productos esenciales más vendidos. Este paquete incluye 132 pañales absorbentes, diseñados para mantener al bebé seco y cómodo durante el día y la noche. Precio: $59.77
- Protectores de pantalla Ailun para iPhone 17 Pro
Paquete de tres protectores de vidrio templado con marco de instalación. Ofrecen protección para la pantalla y el sensor, compatibles con fundas y la isla dinámica. Precio: $6.98
- Hub USB-C Anker 5 en 1
Un accesorio funcional para ampliar la conectividad de laptops. Incluye salida HDMI 4K, puertos USB-A y USB-C de alta velocidad, compatible con MacBook, Dell y otros dispositivos. Precio: $18.99 (24% de descuento)
- Control inalámbrico Xbox (2025)
El control oficial de Xbox en color negro, compatible con consolas, PC, dispositivos móviles, Smart TVs y sistemas de realidad virtual. Es uno de los favoritos para jugadores multiplataforma. Precio: $49 (25% de descuento).
