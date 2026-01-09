Terapeuta de New Hampshire es acusado de agredir sexualmente a una paciente durante una sesión

Un terapeuta prelicenciado, acusado de agredir sexualmente a una paciente en Bow, se encuentra detenido sin derecho a fianza.

Daniel Thibeault, de 51 años y residente de Laconia, está acusado de agresión sexual grave con agravantes.

La documentación judicial proporcionó algunos detalles de lo que, según la presunta víctima, ocurrió en la oficina de Thibeault en agosto.

Thibeault es un terapeuta prelicenciado, lo que significa que está cursando la obtención de su licencia completa, y trabajaba como contratista independiente para una organización sin fines de lucro dedicada a la salud mental.

La presunta víctima declaró a la policía que contactó con Thibeault por primera vez en julio, cuando ella y su esposo comenzaron a recibir terapia de pareja. Comentó que solo asistieron a unas pocas sesiones juntos antes de que ella se mudara y comenzara a tener sesiones individuales.

Daniel Thibeault, a pre-licensed therapist in Bow, New Hampshire, was arrested Monday on two counts of felonious sexual assault and one count of aggravated felonious sexual assault after a months-long police investigation. He is being held pending arraignment. (NBC10) pic.twitter.com/PzmLDMPfvW — NTC Feed (@NTC_Feed) January 5, 2026

El 20 de agosto, la policía recibió una llamada de su padre para denunciar una presunta agresión sexual. La mujer declaró a la policía que Thibeault comenzó frotándole el cuerpo con aceites esenciales y haciéndole usar dispositivos de monitoreo de estrés.

Según los documentos judiciales, Thibeault comenzó a lamerle la oreja, los pies y las piernas, y luego la levantó y la sentó en un sofá. Ella declaró a la policía que le pidió que parara varias veces.

Afirmó que Thibeault le dijo que intentaba hacerla sentir hermosa de nuevo y que se sentía atraído por ella. Declaró a la policía que sintió miedo en ese momento y que siente que se aprovechó de ella, conociendo su estado civil y su historial de abusos.

La mujer fue examinada en un hospital y la policía informó que se encontró ADN en su cuerpo.

News 9 publicó que Thibeault fue condenado a nueve años de prisión en 2016 después de que una investigación federal descubriera que había malversado más de 15 millones de dólares de un fondo de inversión de Massachusetts que dirigía.

Thibeault se encuentra en prisión preventiva y tiene previsto comparecer ante el tribunal a finales de este mes. La policía pide a cualquier otra posible víctima o a cualquier persona que tenga información sobre el caso o cualquier incidente similar que se ponga en contacto con ellos.

