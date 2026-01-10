Lindsay Lohan destapa su rutina para mantenerse radiante a los 39 años

La actriz Lindsay Lohan se encuentra en una de las mejores etapas de su vida y prueba de ello es su más reciente ronda de declaraciones, en la que finalmente reveló el secreto detrás de su bienestar físico y mental. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A solo unos días del arranque de este 2026, la protagonista de “Juego de Gemelas” y “Freakier Friday” recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un vistazo a una de sus visitas al gimnasio, confirmando que la constancia y disciplina son parte fundamental de su día a día.

Enfundada en una camiseta de manga larga y leggings negros, Lohan posó de espaldas, mientras entrenaba sobre una máquina de Pilates Reformer, disciplina a la que calificó “uno de los pilares de su rutina física” en una reciente entrevista con el portal Bustle.

Durante dicha charla, Lindsay compartió que pilates es uno de sus favoritos para mantener una mente clara y un cuerpo fuerte. Sin embargo, este no es el único de sus secretos:

“Lo mezclo con un poco de CrossFit (…) Dependiendo de en qué quiera enfocarme, a veces mi entrenadora es más dura conmigo, lo cual me gusta, pero yo le digo: ‘Oh, tengo que irme temprano hoy’, y ella me responde: ‘No, no te irás’“, declaró.

Asimismo, explicó: “Me encanta el Pilates porque es suave pero efectivo, y prefiero eso. Y el entrenamiento de fuerza es importante porque, especialmente con la edad, necesitas construir fuerza más que cualquier otra cosa“.

A sus 39 años, Lindsay Lohan tiene más que claro que mantenerse activa no solo representa un beneficio a nivel físico, sino emocional. Por ello, agradece haber adoptado estos hábitos que en su adolescencia no eran prioridad.

“Siento que el ejercicio no era algo tan importante en nuestra generación; la salud y el bienestar no eran tan relevantes como lo son ahora (…) Con los años te das cuenta de la importancia que tiene y de lo bien que te hace sentir. Valoro eso. Anhelo esas endorfinas y quiero poder seguir el ritmo de mis hijos. No pongo excusas: simplemente se ha convertido en un ritual“, complementó.

A la par de su actividad física, la estrella de la pantalla grande cuida su alimentación, así lo reveló hace algunas semanas a Elle Magazine: “Bebo este jugo todas las mañanas: zanahoria, jengibre, limón, aceite de oliva y manzana. También tomo mucho té verde y mucha agua (…) Me encantan las remolachas encurtidas, las pongo en casi todo”, finalizó.

