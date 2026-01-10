María León detalla los motivos detrás de su salida de Playa Limbo

A casi una década de poner fin a su relación laboral con la agrupación Playa Limbo, la cantante María León ha revelado detalles inéditos de las diferencias que terminaron por impulsar su decisión de apostar por su carrera como solista. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una entrevista concedida a Melo Montoya para su canal de YouTube, la también bailarina reflexionó sobre el crecimiento personal y profesional que obtuvo durante los 13 años que formó parte de la reconocida banda.

“Fue un proyecto en el que aprendí un montón, me dio muchas cosas, me dio muchas tablas“, declaró María León. No obstante, no todo fue miel sobre hojuelas cuando expresó su deseo de intentar cosas nuevas a nivel profesional.

“Me puso en un lugar súper complicado a la hora de tomar decisiones porque yo creo que el machismo lo fuimos aprendiendo conforme fuimos creciendo todos como sociedad, no solamente nosotros como banda (…) Era muy difícil para ellos entender esa parte y siempre había un conflicto, un problema, cosas“, reconoció.

De acuerdo con las declaraciones de María León, en un principio su intención era balancear las nuevas oportunidades que tocaban a su puerta con los compromisos laborales de Playa Limbo.

“Yo no pensaba nunca en irme de ahí, no era mi plan, no tenía nada pensado para después, pero llegó un momento en el que empezó a estorbar tanto todo lo que yo tenía ganas de hacer”, confesó, dejando a más de uno con la boca abierta.

Sin revelar nombres, María León concluyó su ronda de confesiones asegurando que la última palabra de su salida de la agrupación no fue suya: “Pues sí hubo que tomar una decisión y no fue una decisión que tomé yo“, destacó.

