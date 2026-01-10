Trump anuncia límite del 10 % en tasas de interés de tarjetas de crédito

El presidente Donald Trump anunció que a partir del 20 de enero establecerá un límite del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, medida, que se aplicará durante un año, en busca de aliviar el costo de vida de los estadounidenses.

“Quiero que sepan que no permitiremos que el público estadounidense siga siendo ‘estafado’ por compañías de tarjetas de crédito que cobran intereses del 20 al 30 % o incluso más”, afirmó Trump en su cuenta de la red social Truth Social.

“Con efecto el 20 de enero de 2026, yo, como presidente de Estados Unidos llamo a un límite de un año en los intereses de las tarjetas de crédito del 10”, agregó Trump, que quiso hacer coincidir la fecha con el aniversario del primer año de su segundo mandato.

Trump responsabiliza a Joe Biden

No obstante, el presidente Trump, que responsabilizó a su antecesor, el demócrata Joe Biden, de los altos intereses que cargan las tarjetas de crédito, ya enfrentó críticas por parte del sector bancario y algunas figuras de Wall Street.

La Asociación de Banqueros de Estados Unidos (ABA, en inglés) y otros cuatro grupos del sector emitieron una declaración conjunta en la que advertían de las consecuencias negativas para el consumidor del límite del 10 % y abogaron por la colaboración para mejorar el acceso al crédito.

El límite del 10%, señalaron “reduciría la disponibilidad del crédito” para millones de familias y pequeñas empresas, “los consumidores a los que pretende ayudar esta propuesta”, y los empujaría hacia “alternativas menos reguladas y más costosas”, indicaron.

El gestor de fondos de riesgo Bill Ackman, donante republicano, por ejemplo, opinó este sábado que mercado de tarjetas de crédito “parece muy competitivo” y que una solución sería que su “régimen regulatorio favorezca nuevas entradas y nuevas tecnologías”.

