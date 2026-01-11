Acusan a agente del sheriff en Georgia de abuso sexual infantil tras enviar material explícito a adolescentes

Un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Gwinnett, en el área metropolitana de Atlanta, fue arrestado y acusado de delitos graves de abuso sexual infantil luego de que presuntamente enviara fotos y videos desnudo a dos adolescentes. El funcionario se encontraba en período de prueba y ya no forma parte del cuerpo policial.

Arresto tras denuncia de un padre

Rylee Conner Willis, de 21 años, fue arrestado el jueves y acusado de dos cargos graves de abuso infantil y dos cargos de incitación a un menor con fines indecentes, según informaron las autoridades policiales.

El arresto se produjo después de que un padre descubriera mensajes explícitos en el teléfono celular de su hija y alertara a las autoridades. El caso fue reportado inicialmente por el Atlanta Journal-Constitution.

Mensajes a dos adolescentes

De acuerdo con la investigación, Willis habría enviado mensajes, fotografías y videos explícitos de sí mismo a dos adolescentes, una de ellas menor de 16 años al momento de los hechos. Las víctimas tendrían actualmente 14 y 15 años.

Las autoridades señalaron que los intercambios comenzaron presuntamente en 2023, antes de que Willis ingresara formalmente como agente del sheriff del condado de Gwinnett.

Situación laboral y antecedentes

La Oficina del Sheriff del Condado de Gwinnett confirmó en un comunicado que Willis era un empleado en período de prueba al momento de los hechos y que ya no trabaja en la institución.

Según la normativa interna del organismo, los empleados de nivel inicial —jurados y no jurados— deben cumplir dos años de prueba antes de obtener estabilidad laboral.

Willis había comenzado a trabajar en la Oficina del Sheriff del Condado de Gwinnett en marzo de 2025. Previamente, se desempeñó como carcelero en la Oficina del Sheriff del Condado de Walton, donde laboró desde julio de 2022.

Investigación en curso

Tras su arresto, Willis fue trasladado a la cárcel del condado. Las autoridades no han ofrecido mayores detalles mientras el caso sigue bajo investigación.

La oficina del sheriff reiteró que mantiene una política de tolerancia cero frente a conductas que involucren abuso, especialmente cuando afectan a menores de edad.

