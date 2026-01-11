Mujer de Tennessee pierde una pierna tras brutal ataque de su pitbull dentro de su casa

Una madre de 42 años tuvo que someterse a la amputación de una pierna luego de que su pitbull la atacara violentamente mientras intentaba separar una pelea entre sus perros en su vivienda de Murfreesboro, Tennessee. El animal fue sacrificado días después por razones de seguridad.

El ataque ocurrió mientras intentaba separar a sus perros

Amanda Mears, trabajadora de la salud y madre soltera, se preparaba para sacar a pasear a sus perros el 10 de diciembre cuando uno de ellos, un mestizo American Pit Bull–American Staffordshire llamado Dennis, se abalanzó sobre Ralphie, un American Bully, tras escapar de una habitación.

Al intentar intervenir para frenar la pelea, Dennis se aferró con fuerza a la pierna izquierda de Mears y se negó a soltarla.

“Me interpuse entre ellos y fue entonces cuando Dennis se prendió de mi pierna”, relató al medio británico The Mirror. “No sentí dolor por la adrenalina, pero tuve que estrangularlo con la otra pierna y los brazos para que me soltara”.

Lesiones graves y decisión médica extrema

Durante el ataque, el perro también mordió su mano izquierda y le fracturó un hueso del brazo derecho, lesiones que Mears no percibió en el momento debido al caos y la urgencia de protegerse y poner a salvo a su hijo de 10 años, a quien le gritó que permaneciera en su habitación.

Una vez liberada, fue trasladada de emergencia a un hospital en Nashville. Su pierna estaba gravemente destrozada y, según los médicos, prácticamente “colgaba de un hilo”.

Los especialistas le ofrecieron dos opciones: una amputación inmediata o someterse a al menos 12 cirugías durante los siguientes dos años, con dolor crónico y un pronóstico incierto.

“Decidí amputarme la pierna porque no podía vivir con dolor constante”, explicó.

Amputación y recuperación

Tres días después del ataque, a Mears le amputaron la pierna por debajo de la rodilla y fue sometida a cirugías adicionales en ambos brazos. Actualmente se espera que reciba una prótesis, según detalla una campaña en GoFundMe creada para ayudar a cubrir sus gastos médicos.

Mears pasó una semana hospitalizada antes de regresar a casa.

Eutanasia del perro por seguridad

Tras el incidente, la mujer tomó la decisión de sacrificar a Dennis, argumentando que debía proteger a su hijo y evitar cualquier otro riesgo.

“Dennis siempre fue el perro más dulce. Nunca había sido agresivo”, aseguró. “Era mi mejor amigo, lo crié desde que nació. Fue una decisión devastadora, pero necesaria”.

Mears convivía con cuatro perros y además solía acoger animales abandonados por sus dueños. El caso ha generado debate en redes sociales sobre la seguridad, la tenencia responsable y la intervención en peleas entre perros dentro del hogar.

