Pitcher de Cleveland Guardians sufrió accidente de tránsito en Venezuela

El lanzador venezolano Carlos Hernández atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal y profesional luego de sufrir un grave accidente de tránsito la mañana de este domingo 11 de enero en Ciudad Guayana, estado Bolívar, en el sur del país caribeño. El relevista, actualmente perteneciente a los Cleveland Guardians en las Grandes Ligas, permanece bajo observación médica tras el siniestro ocurrido en una de las principales arterias de la región.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente tuvo lugar en la avenida Guayana, vía que conecta las ciudades de Puerto Ordaz con San Félix. El vehículo en el que se desplazaba Hernández perdió el control y terminó volcado, quedando completamente destruido. La violencia del impacto obligó a la intervención inmediata de organismos de rescate, que desplegaron un operativo complejo para asistir a los ocupantes.

En el automóvil viajaban tres personas, entre ellas el propio Hernández, quien conducía al momento del accidente. Debido a la deformación del vehículo, los bomberos municipales tardaron más de una hora en lograr su extracción, utilizando herramientas especializadas para liberar a los heridos de entre los restos metálicos.

Detalles sobre el accidente del grandeliga Carlos Hernández:

1/3 🚨 Tras el siniestro vial registrado en la Av.Guayana,fuentes paramédicas confirman que el lanzador presentó traumatismo craneoencefálico leve, traumatismo toracoabdominal y una herida abierta en el brazo izquierdo. pic.twitter.com/vSjS1NmTWa — Pableysa Ostos (@PableOstos) January 11, 2026

Traslado de emergencia y horas decisivas

Tras ser rescatado, Carlos Hernández fue trasladado de urgencia a una clínica, donde recibe atención médica especializada. Fuentes extraoficiales indican que el lanzador presenta múltiples traumatismos, aunque hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial. El pronóstico se mantiene reservado, mientras transcurren horas consideradas clave para su evolución.

El medio regional Correo del Caroní informó: “La mañana de este domingo 11 de enero se reportó un accidente en la avenida Guayana, luego de que una Four Runner perdiera el control y se volcara con sentido Puerto Ordaz-San Félix. En el vehículo viajaban tres personas, entre ellos el grandeliga Carlos Hernández, beisbolista venezolano”. El reporte agrega que el siniestro ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana.

Las imágenes difundidas posteriormente muestran la magnitud del accidente, con el vehículo prácticamente irreconocible, lo que refuerza la gravedad del suceso y la preocupación en torno al estado de salud del pelotero.

Conmoción en el béisbol

La noticia ha generado un fuerte impacto en el mundo del béisbol venezolano e internacional. Hernández, de 28 años de edad y oriundo de Ciudad Guayana, es considerado uno de los brazos de relevo más importantes del país. Además de su trayectoria en las Grandes Ligas, fue pieza clave del bullpen de los Leones del Caracas durante la temporada 2025 de la liga invernal venezolana.

En seis años de carrera en MLB, el derecho ha vestido los uniformes de Kansas City Royals, Philadelphia Phillies, Detroit Tigers y, más recientemente, Cleveland Guardians, organización con la que está previsto que vea acción esta temporada en Estados Unidos.

Mientras se espera un comunicado médico oficial, compañeros, fanáticos y figuras del deporte han expresado mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales, con la esperanza de que el lanzador pueda superar este difícil episodio.



