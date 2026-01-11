Alex Bregman firma con los Cubs por cinco años

Alex Bregman tiene nuevo equipo en las Grandes Ligas. El antesalista All-Star llegó a un acuerdo con los Chicago Cubs por cinco temporadas y $175 millones de dólares, según informó AP. El contrato, que aún estaba pendiente de los exámenes médicos al momento de trascender la información, incluye una cláusula de no cambio que le permite al jugador vetar cualquier traspaso sin su consentimiento.

Bregman, que cumplirá 32 años en marzo, vuelve a encontrar estabilidad contractual tras dos inviernos consecutivos marcados por la agencia libre. El pelotero ya había estado en la órbita de los Cubs antes de firmar, en febrero del año pasado, un contrato de tres temporadas y $120 millones de dólares con los Boston Red Sox, acuerdo que incluía opciones de salida tras cada uno de los dos primeros años.

Un refuerzo de peso para Chicago

El tercera base decidió probar nuevamente el mercado luego de una campaña en la que bateó para .273 con 18 cuadrangulares y 62 carreras impulsadas en 114 juegos, su menor cantidad de partidos disputados desde 2021. Durante el mes de junio estuvo fuera de acción por una lesión en el cuádriceps, un factor que limitó su continuidad, pero no su impacto cuando estuvo en el terreno.

En su única temporada con Boston, Bregman percibió 40 millones de dólares, de los cuales 15 millones correspondieron al último año. Los Red Sox aún le adeudan pagos diferidos, incluyendo cinco millones de dólares en enero de 2028 y dos millones anuales entre 2035 y 2044, según los términos del contrato firmado en su momento.

Antes de su paso por Boston, Bregman desarrolló los primeros nueve años de su carrera con los Houston Astros, franquicia con la que ganó dos Series Mundiales, en 2017 y 2022. El título de 2017 quedó marcado por el escándalo de robo de señas, episodio que generó fuertes críticas hacia varios integrantes de aquel equipo campeón, incluido el propio Bregman.

Impacto en el infield y panorama del equipo

La llegada del ganador del Guante de Oro reconfigura el cuadro interior de los Cubs. En la temporada pasada, Chicago utilizó al novato Matt Shaw como tercera base. Shaw destacó defensivamente y terminó con línea ofensiva de .226, 13 jonrones, 44 impulsadas y 17 bases robadas en 126 encuentros. Además, tiene la versatilidad para jugar como segunda base, aunque en esa posición los Cubs cuentan con Nico Hoerner, dos veces Guante de Oro.

Ante este escenario, el equipo podría evaluar un movimiento adicional vía cambio o bien asignar a Shaw un rol más flexible dentro del roster. La llegada de Bregman abre opciones, pero también decisiones importantes para la directiva.

Chicago viene de finalizar segundo en la División Central de la Liga Nacional con marca de 92-70. El club regresó a los playoffs por primera vez desde 2020, aunque fue eliminado por Milwaukee en una Serie Divisional a cinco juegos. Con la incorporación de Bregman, los Cubs apuestan a dar un salto de calidad inmediato.

El fichaje del antesalista es el segundo movimiento relevante de la organización en pocos días, luego de adquirir al lanzador derecho Edward Cabrera en un canje con los Miami Marlins. Con estas piezas, Chicago busca consolidarse como un contendiente serio en la Liga Nacional.



