Randy Arozarena acuerda con Seattle Mariners

Randy Arozarena y los Seattle Mariners llegaron a un acuerdo contractual que evita el proceso de arbitraje salarial y le garantiza al jardinero un importante aumento de ingresos para la próxima temporada. El pacto es por un año y 15.65 $millones de dólares, cifra superior a los $11.3 millones que percibió el curso anterior, según informó la organización este jueves por la noche.

El acuerdo consolida a Arozarena como una de las piezas clave del proyecto deportivo de Seattle y lo mantiene en la antesala de la agencia libre, a la que podría acceder tras la Serie Mundial de 2026. Para los Mariners, la negociación resuelta a tiempo evita un escenario de tensión con uno de sus jugadores más productivos del roster.

El pelotero cubano-mexicano, de 30 años, fue adquirido desde los Tampa Bay Rays en julio de 2024 y tuvo su primera temporada completa con Seattle en 2025. En ese período, respondió con números sólidos: promedio de bateo de .238, un récord personal de 27 cuadrangulares, 76 carreras impulsadas y un OPS de .760, cifras que respaldan el esfuerzo económico realizado por la franquicia.

The @Mariners have agreed to terms with six arbitration eligible players:



🔹 Randy Arozarena, OF

🔹 Matt Brash, RHP

🔹 Logan Gilbert, RHP

🔹 George Kirby, RHP

🔹 Luke Raley, INF/OF

🔹 Gabe Speier, LHP



🔗 https://t.co/IaiUWeVsi4 pic.twitter.com/xk5FravHQs — Mariners PR (@MarinersPR) January 9, 2026

Impacto deportivo y peso dentro del roster

Más allá de los números tradicionales, Arozarena aportó valor integral al equipo. En 160 juegos durante la temporada 2025, dejó una línea ofensiva de .238/.334/.426, además de robar 31 bases. Su aporte fue medido en 4.0 de WAR, de acuerdo con Baseball Reference, la segunda mejor marca de su carrera, y registró un OPS+ de 119, lo que indica que fue 19 por ciento más productivo que el jugador promedio de Grandes Ligas.

Ese rendimiento lo llevó a ser convocado por segunda vez al Juego de Estrellas, reforzando su estatus como uno de los jardineros más completos del circuito. Con siete años de experiencia en MLB, Arozarena acumula un promedio vitalicio de .250, con 118 jonrones y 390 carreras impulsadas, números que reflejan consistencia y durabilidad al más alto nivel.

En la postemporada de 2025, Seattle estuvo a un triunfo de alcanzar la Serie Mundial. Aunque Arozarena bateó para .188 con un jonrón en 12 juegos de playoffs, lideró a todos los jugadores en bases robadas durante esa instancia, con cinco, aportando velocidad y presión constante a las defensas rivales.

Además del acuerdo con Arozarena, los Mariners también evitaron el arbitraje con varios lanzadores y jugadores de rol. El club anunció arreglos contractuales con los derechos Matt Brash, Logan Gilbert y George Kirby, el zurdo Gabe Speier y el utility Luke Raley, asegurando estabilidad en distintas áreas del plantel.

Randy Arozarena will play for Team Mexico in the 2026 #WorldBaseballClassic, team manager Benji Gil announces! pic.twitter.com/aOFy0ZSJOQ — World Baseball Classic (@WBCBaseball) December 9, 2025

Nacido en La Habana y próximo a cumplir 31 años en febrero, Arozarena se encontraba en su último año de elegibilidad para el arbitraje salarial. Con este contrato, Seattle retiene a una de sus figuras ofensivas mientras se prepara para competir nuevamente en la Liga Americana, sabiendo que el futuro del jardinero apunta, inevitablemente, hacia la agencia libre.



