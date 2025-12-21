Willson Contreras cambiado a los Boston Red Sox

Los Boston Red Sox continúan dando pasos firmes en la construcción de un equipo con aspiraciones reales al título en la temporada 2026. Este domingo, la organización concretó un movimiento de alto impacto al adquirir al primera base Willson Contreras en un intercambio con los Cardenales de San Luis, de acuerdo con información adelantada por Jeff Passan, de ESPN, y confirmada posteriormente por MLB.com.

Según los reportes, Boston enviará al lanzador derecho Hunter Dobbins, junto a los también pitchers Yhoiker Fajardo y Blake Aita, a la organización de San Luis. Además, los Medias Rojas recibirán $8 millones de dólares como parte del acuerdo. El canje requirió que Contreras renunciara a una cláusula de no cambio incluida en su contrato, el cual aún tiene vigencia.

Contreras, de 33 años, se encuentra en el tercer año de un contrato de cinco temporadas y $87,5 millones de dólares, firmado antes de la campaña 2023. Para 2026, el salario pendiente del jugador asciende a $18 millones de dólares, cifra que Boston asumirá como parte de su apuesta por fortalecer el corazón de su alineación.

El encaje de Contreras y su recorrido reciente

La llegada de Willson Contreras le da a los Red Sox una pieza clave para la inicial y un bate probado en Grandes Ligas. En 2025, el venezolano sorprendió por su adaptación defensiva a la primera base, una posición a la que fue movido por los Cardenales con el objetivo de mantenerlo saludable y en la alineación. Su rendimiento fue notable: terminó empatado en el cuarto lugar de toda la MLB en Outs Above Average (más-6) entre los inicialistas.

Aunque San Luis lo firmó originalmente para ser el heredero de Yadier Molina como receptor, su etapa con los Cardenales estuvo marcada por ajustes. Durante sus primeras temporadas, el equipo tuvo reservas con su manejo del pitcheo y optó por utilizarlo con frecuencia como bateador designado. Cuando comenzó a mostrar avances defensivos detrás del plato en 2024, una fractura en el antebrazo izquierdo, provocada por un golpe accidental del bate de J.D. Martinez, lo dejó fuera de acción durante seis semanas.

A pesar de esos contratiempos, Contreras fue una presencia constante y temida en la ofensiva. En la temporada 2025 conectó 20 cuadrangulares y estableció un récord personal con 31 dobles. En sus tres campañas con San Luis, dejó una línea ofensiva de .261/.338/.459/.817, con 55 jonrones y 183 carreras impulsadas.

Desde la perspectiva de Boston, el movimiento también tiene un componente estratégico. Esta es la segunda operación que el nuevo presidente de operaciones de béisbol de los Cardenales, Chaim Bloom, concreta con su antiguo equipo. El mes pasado, San Luis ya había enviado al lanzador Sonny Gray a los Medias Rojas, reforzando una relación comercial que empieza a ser frecuente entre ambas franquicias.

Con Contreras proyectado como titular en la primera base, la alineación de Boston para 2026 gana peso y experiencia, encabezada por jóvenes talentos como Roman Anthony y acompañada por nombres consolidados como Alex Bregman, Masataka Yoshida y Trevor Story. Para los Red Sox, el mensaje es claro: la ventana para competir seriamente está abierta, y el fichaje de Willson Contreras es una declaración directa de esas intenciones.



