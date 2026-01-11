Tormentas débiles dejan lluvias y nevadas dispersas en el noreste de EE.UU.

Un sistema de tormentas de baja intensidad continuó afectando el noreste de Estados Unidos este domingo con lluvias, nevadas ligeras y ráfagas de viento. Mientras tanto, gran parte del país experimenta condiciones meteorológicas estables y un notable aumento de las temperaturas, que se mantendría durante los próximos días.

Lluvias y nieve ligera persisten en el noreste

Las lluvias y nevadas dispersas continuaron durante la tarde del domingo en el noreste del país y se extenderán hasta horas de la noche, acompañadas por vientos racheados en algunos puntos, según los pronósticos.

Aunque el sistema no representa un evento severo, ráfagas de nieve aisladas se registraron en zonas del oeste de Nueva York y Pensilvania durante la mañana, provocando reducciones repentinas de visibilidad en carreteras.

Nieve por efecto lago afecta áreas del norte de Nueva York

Durante las próximas 24 horas, se prevé la formación de bandas de nieve por efecto lago a lo largo de los Grandes Lagos orientales, especialmente en el oeste y norte del estado de Nueva York.

Las acumulaciones generales oscilarán entre 2,5 y 7,5 centímetros hasta el lunes. No obstante, existe la posibilidad de una banda más intensa entre Oswego y Watertown, donde podrían registrarse más de 15 centímetros de nieve en zonas puntuales.

Un sistema clíper traerá nuevo descenso térmico

Un sistema de tipo clíper, caracterizado por su rápido desplazamiento y baja intensidad, cruzará los Grandes Lagos el martes, llevando aire frío invernal al norte de Wisconsin y Michigan. Las acumulaciones de nieve serán leves y se espera un impacto limitado.

El sistema alcanzará el norte de Nueva Inglaterra el miércoles, con probabilidad de nevadas en áreas de Vermont, New Hampshire y Maine.

Mayor acumulación en zonas interiores y montañosas

Debido a la escasa presencia de aire frío cerca de la costa, la precipitación caerá mayormente en forma de lluvia en áreas costeras, mientras que la nieve se concentrará en regiones interiores, elevadas y montañosas.

Hasta el miércoles, se pronostican entre 3 y 6 pulgadas (7,5 a 15 cm) o más de nieve adicional desde la Península Superior de Michigan hasta el norte del estado de Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra.

Temperaturas suaves dominan gran parte del país

Tras el paso del sistema en el este, temperaturas más templadas se están estableciendo en gran parte del país. El domingo por la tarde, las temperaturas oscilaron entre los 40 y 50 grados Fahrenheit en las llanuras del norte, con ciudades como Rapid City, Dakota del Sur, alcanzando los 60 grados, muy por encima del promedio estacional.

Para el martes, gran parte del país registrará temperaturas superiores a la media, con anomalías de 20 a 25 grados por encima del promedio en amplias zonas de las llanuras y el Medio Oeste.

El frío regresará a la Costa Este a finales de semana

Ciudades como St. Louis, Kansas City y Rapid City podrían acercarse nuevamente a los 60 grados, mientras que Chicago e Indianápolis rondarán los 50 grados. Para el miércoles, Boston, Nueva York y Filadelfia también se acercarán a esa marca.

Sin embargo, se espera que el frío regrese a la Costa Este el jueves, con temperaturas cercanas o ligeramente por debajo del promedio para mediados de enero.

En contraste, las temperaturas superiores a la media y las condiciones secas se mantendrán en gran parte del centro y oeste del país, un patrón que podría extenderse hasta el próximo fin de semana.

