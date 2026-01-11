Traficante arrestado con droga y armas al día siguiente de ser liberado en Riverside

Un traficante de droga que había sido liberado tras el pago de una fianza fue arrestado al día siguiente en posesión de más narcóticos, armas y propiedad robada, en el condado de Riverside.

El sujeto, cuya identidad no ha sido divulgada, fue detenido por oficiales del Equipo Especial de Ejecución (SET) del Departamento de Policía de Murrieta, de acuerdo con una publicación en las redes sociales.

El sospechoso, descrito como un conocido traficante de cocaína en el sureste del condado de Riverside, había sido detenido y acusado de tres delitos graves como parte de una investigación en curso.

La policía de Murrieta informó que agentes del equipo especial SET ejecutaron una orden judicial en varios lugares relacionados con el traficante de droga, sin revelarse la fecha ni la hora en que se llevó a cabo el operativo.

En su comunicado, la policía informó sobre la incautación de la droga, las armas y el dinero en efectivo:

1.2 libras de cocaína en polvo.

de cocaína en polvo. 3 libras de marihuana procesada.

de marihuana procesada. 2 armas de fuego : una pistola fantasma y otra no registrada.

: una pistola fantasma y otra no registrada. $22,638.26 dólares en efectivo.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Murrieta, pese a que el sujeto fue liberado, los agentes del equipo SET no suspendieron la investigación del caso, por lo que identificaron otro lugar vinculado con el traficante, donde encontraron mercancía descrita como ilegal.

Los oficiales ejecutaron una orden de allanamiento en ese lugar, en el que encontraron dos libras más de marihuana procesada, cinco rifles, tres escopetas y seis cargadores de alta capacidad.

Además, los agentes también incautaron dos motos todoterreno que tenían reporte de robo.

Según la investigación del Departamento de Policía de Murrieta, se determinó que una de las motocicletas había sido hurtada durante un robo en Murrieta en estas fechas de 2025, mientras que la segunda fue robada en el área de Camp Pendleton.

Con las evidencias encontradas después de la segunda orden de registro, el sujeto fue detenido nuevamente y puesto bajo custodia.

El sospechoso fue encarcelado acusado de cuatro cargos de posesión de un arma de asalto, posesión de un arma fantasma, posesión de marihuana para su venta, robo con allanamiento de morada, vehículo robado y posesión de bienes robados.

Las autoridades de Murrieta no proporcionaron más detalles relacionados con esta investigación.

