5 signos del zodiaco chino enfrentan su karma hasta el 18 de enero

En la astrología china, el karma no se vive como castigo, sino como una oportunidad de corrección, aprendizaje y evolución.

Durante el periodo que se extiende hasta el 18 de enero, la energía se intensifica para cinco signos del zodiaco chino que deberán enfrentar situaciones pendientes del pasado.

Decisiones no resueltas, emociones reprimidas o acciones inconclusas resurgen para ser atendidas.

Este periodo kármico no llega por casualidad; según predicciones, aparece cuando el alma está lista para cerrar ciclos, saldar deudas energéticas y realinearse con su propósito.

Si tu signo está en esta lista, no temas: lo que parece incómodo hoy puede convertirse en una liberación profunda.

1. Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Conejo enfrenta un periodo donde las emociones no resueltas salen a la superficie.

Situaciones del pasado, especialmente relacionadas con el amor o la familia, regresan para ser sanadas. Evitar conversaciones ya no será una opción.

Este karma no busca herirte, sino enseñarte a poner límites, expresar lo que sientes y dejar de cargar culpas ajenas.

Hasta el 18 de enero, cada decisión emocional tendrá un impacto directo en tu paz interior.

2. Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre suele confiar en su fuerza y determinación, pero este periodo kármico le recuerda que toda acción tiene un efecto.

Decisiones tomadas con prisa en meses anteriores ahora muestran sus resultados, especialmente en el ámbito laboral o financiero.

No es momento de luchar contra la corriente, sino de asumir responsabilidad y corregir el rumbo, dice la astrología china. Reconocer errores será un acto de poder, no de debilidad.

3. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Para la Cabra, el karma se presenta como sensación de estancamiento. Puede parecer que nada avanza, pero en realidad el universo te pide revisar una creencia profunda: ¿realmente crees que mereces lo que deseas?

Hasta el 18 de enero, surgirán pruebas que te obligan a enfrentar inseguridades, dependencia emocional o miedo al rechazo. Al liberar estas cargas internas, el flujo se restablece.

4. Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono vive un ajuste kármico relacionado con la comunicación y la intención.

Si en el pasado usaste tu astucia para evitar responsabilidades o manipular situaciones, ahora la energía exige transparencia.

Malentendidos, revelaciones o confrontaciones pueden aparecer, pero con un propósito claro: alinear palabra, pensamiento y acción.

5. Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo enfrenta un karma silencioso: el agotamiento. Haber dado más de lo que correspondía, especialmente en relaciones o trabajo, genera ahora cansancio emocional y físico.

Hasta el 18 de enero, la vida te pedirá retirarte de situaciones que drenan tu energía. Aprender a decir “no” es parte esencial de este ajuste kármico.

¿Por qué el karma se activa ahora?

Energéticamente, enero funciona como un portal de limpieza. Antes de que nuevos ciclos se consoliden, el zodiaco chino empuja a ciertos signos a mirar de frente aquello que han evitado.

Hasta el 18 de enero, la vida puede presentar pruebas emocionales, conversaciones pendientes o consecuencias de decisiones pasadas.

¿Cómo transformar el karma en evolución?

Este periodo no busca castigar, sino liberar. Para atravesarlo con mayor armonía, los expertos en astrología china recomiendan practicar la introspección diaria, cerrar asuntos pendientes, incluso emocionales, ordenar espacios físicos, los cuales simbolizan tu interior, así como practicar el perdón incluyendo el auto perdón.

