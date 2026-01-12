Adiós, California: el éxodo de residentes continúa en 2025

California volvió a encabezar la lista de los estados que registran la pérdida neta de población, de acuerdo con el reciente Índice de Crecimiento de U-Haul correspondiente a 2025, que rastreó más de 2.5 millones de mudanzas anuales con traslados de ida.

Según los datos de U-Haul, que son un indicador clave para conocer el movimiento de residentes, tiene a Texas como el estado que recibió el mayor número de nuevos habitantes, con el 50.7% de todo el tráfico unidireccional.

The U-Haul Growth States of 2025 are here!



Texas remains the leading U-Haul growth state in 2025, earning the top spot for the seventh time in the past 10 years.



Behind Texas, Florida ranks second, followed by North Carolina in third, Tennessee in fourth, and South Carolina… pic.twitter.com/U9gkxkVHpj — uhaul (@uhaul) January 5, 2026

Después de Texas, los siguientes estados con mayor crecimiento de población por mudanzas son Florida, Carolina del Norte, Tennessee y Carolina del Sur.

Sigue leyendo: Detecte el estrés al que se puede enfrentar un niño cuando se muda de casa o escuela: ¿qué hacer?

En el caso de California, fue el estado que tuvo más salidas de residentes en camiones y remolques de un solo sentido que cualquier otro en los Estados Unidos.

A pesar de que el Estado Dorado tuvo una pérdida neta ligeramente menor de habitantes en comparación con 2024, se mantiene en el último puesto de la tabla por sexto año consecutivo.

De acuerdo con el reporte, uno de los motivos más importantes por los que los residentes abandonan California es buscar regiones más asequibles.

Sigue leyendo: Esta ciudad de Estados Unidos te paga $20,000 por vivir ahí

La tendencia de una alta emigración no es una situación nueva para California, debido a que la preocupación por la asequibilidad ha impulsado el éxodo de residentes que se mudan por su cuenta.

Entre los intereses que impulsan la salida de residentes del Estado Dorado es la búsqueda de menores costos, en estados sin impuestos sobre la renta, como Texas y Florida, donde se compensan esos ingresos con impuestos prediales o sobre las ventas más altos.

Con California, le preceden en la lista de estados con mayor salida de población a Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.

Sigue leyendo: Conoce qué países te pagan por irte a vivir y más a quienes tienen hijos

Según los datos de U-Haul, los estados del sur están atrayendo con más éxito a residentes, y ocho de los diez estados con mayor crecimiento de nuevos residentes se encuentran en el sur del país.

El Índice de Crecimiento de U-Haul se compila a partir de transacciones unidireccionales que se realizan en los Estados Unidos y en Canadá.

Aunque estas clasificaciones no se correlacionan directamente con la población total o el crecimiento económico, sirven como un indicador ampliamente utilizado de qué tan bien los estados y las ciudades mantienen sus bases de residentes.

Sigue leyendo:

· Las razones de Elon Musk, fundador de Tesla, para mudarse de California a Texas

· Qué errores en una mudanza estresan más a los estadounidenses

· La gente ya no quiere vivir en estos tres estados del país