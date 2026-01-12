Alemania minimiza amenaza de ataque de EE.UU. a Groenlandia

El jefe de la diplomacia de Alemania, Johann Wadephul, minimizó este lunes el riesgo de un ataque de Estados Unidos a Groenlandia, después de las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de apoderarse de esa isla de Dinamarca, uno de sus aliados en la OTAN.

El mandatario estadounidense acentuó la preocupación al declarar el domingo que tomaría Groenlandia “de una forma u otra” y descartó la posibilidad de un arriendo afirmando que “necesitamos un título” de propiedad.

Tras una reunión con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, reporteros preguntaron al ministro de Asuntos Exteriores alemán, sobre una acción militar unilateral de Trump, a lo que respondió: “No tengo indicios de que esto se esté considerando seriamente”.

“Por el contrario, creo que existe un interés común en abordar los problemas de seguridad que surgen en la región ártica”, dijo Wadephul.

“La OTAN está apenas ahora en proceso de desarrollar planes más concretos al respecto, y estos serán discutidos conjuntamente con nuestros socios estadounidenses”, añadió.

En un comunicado sobre el encuentro entre Rubio y Wadephul, el Departamento de Estado dijo que ambos abordaron “urgentes desafíos globales”, evitando mencionar a Groenlandia entre los temas tratados.

La visita de Wadephul ocurre días antes de conversaciones que se realizarán esta semana en Washington entre Rubio y altos diplomáticos de Dinamarca y Groenlandia, un territorio autónomo danés.

Tras las amenazas de Trump, el gobierno de Groenlandia dijo este lunes que no aceptaría una adquisición de Estados Unidos bajo “ninguna circunstancia”.

Trump ha señalado repetidamente el creciente nivel de actividad en el Ártico por parte de Rusia y China para justificar por qué Estados Unidos necesita el control de Groenlandia.

