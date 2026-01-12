¿Alofoke confirma futuro profesional con Univision?

Santiago Matías, mejor conocido como “Alofoke“, conversó con La Opinión. El originario de República Dominicana nos habló de “La Casa de Alofoke” “El After Party”, evento que se transmitió el domingo 11 de enero por Univision y que también tuvo su reproducción vía streaming, en el canal del empresario.

Nuestra plática con Santiago fue amena, respetuosa y con la necesidad de conocer a la persona detrás de uno de los realities más exitosos de las plataformas de streaming en español. Sobre todo porque el contenido de sus dos temporadas con “La Casa de Alofoke” ha dado mucho de qué hablar. Porque como él mismo reconoce, el contenido es para adultos por el lenguaje y las situaciones de violencia que ahí suelen desencadenarse.

Sobre una tercera temporada de “La Casa de Alofoke”, Santiago nos dice que no habrá algo como tal. “Se viene Planeta Alofoke” y afirma que de momento se están trabajando las cuestiones técnicas y, en efecto, esto será algo que trabajarán con Univision, ya que la empresa ha sido visionaria e inteligente en el sentido básicamente de alinearse con él para esto.

Él reconoce que el contenido que se trabaje con Univision tendrá sus limitantes. Porque las libertades que obtiene con YouTube no son las mismas para la televisión abierta, sobre todo si el programa se trabaja para la franja familiar. Dicho esto, Alofoke no le tiene miedo a esa posibilidad; es un reto que estaría dispuesto a evaluar y atravesar.

El éxito de Alofoke a nivel general lo ha convertido en blanco de todo tipo de crítica. Personalmente, me costó digerir el contenido de “La Casa de Alofoke 2”, porque cuando se consumen realities televisivos, la censura a ciertos temas e incluso palabras, de alguna manera, protege la sensibilidad del televidente. Sin embargo, un reality vía streaming tiene más permisos que se justifican fácilmente.

Ahora bien, Santiago reconoce que sus logros en general hacen que la gente le exija más, y está claro que si no tuviese los logros que ahora posee, nadie le pediría más. Pero también explica que su empresa de comunicación tiene para suplir todas las necesidades de sus compatriotas. A través de su programa de radio y de periódico digital afirma que se abarcan temas de salud, de ayuda y denuncia social, así como información noticiosa al instante. Razón por la cual con “La Casa de Alofoke” se permite ser más explosivo, duro e irreverente.

