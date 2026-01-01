‘La Casa de Alofoke’ llega a Univision tras su rotundo éxito en YouTube

La televisión hispana está en constante transformación y ahora tocará el turno a Univision, señal que el domingo 11 de enero transmitirá un programa especial.

De acuerdo a lo dado a conocer por la cadena, en cuestión de 10 días la señal estrenará ‘La Casa de Alofoke: El After Party’, un programa que reunirá a los concursantes de la segunda temporada conducida por el magnate Alofoke.

El show, que se emitirá a las 8P/7C, buscará revivir algunas de las polémicas o de los mejores momentos que se vivieron en el reality y que dieron muchísimo de qué hablar durante su transmisión.

“El próximo 11 de enero llega ‘La Casa de Alofoke: El After Party’ a Univision. Este es un programa muy especial, en vivo y conducido por el creador, por Alofoke, Él es empresario y magnate de la música. Es un reencuentro súper especial que nadie ha visto”, contó Jessica Rodríguez en ‘Despierta América’.

El anuncio no pasó desapercibido entre sus compañeras, en especial en Francisca, quien ya tuvo oportunidad de estar en el show en el pasado como invitada especial.

“Bienvenido a Univision, muy bien, muy bien. Chévere”, dijo Francisca, quien fue secundada por Karla Martínez.

La segunda temporada de su reality contó con la participación de estrellas de la talla de Diosa Canales, de Andy de la Cruz, de Gracie Bon, de Daniel Barranco, de Crazy Design, entre otros, por lo que se espera que el programa especial saque chispas y encienda la pantalla de Univision.

