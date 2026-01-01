Jessica Maldonado inicia 2026 con nuevo proyecto tras su salida de Telemundo

La periodista Jessica Maldonado, quien en octubre del 2025 quedó fuera de las filas de Telemundo, aprovechó el cierre del año para concretar nuevos proyectos y comenzar el 2026 con nuevos desafíos.

La extalento de ‘Al Rojo Vivo’ iniciará el año con un nuevo reto laboral, en el que contará con la colaboración de su amiga Kate del Castillo.

Ambas formarán parte de la tercera temporada de ’Neteando’, un pódcast que este jueves estrenó su primer capítulo y lo hizo por medio de YouTube.

“Ya te extrañaba mucho, extrañaba mucho estas pláticas contigo y con los invitados que vamos a tener”, dijo Kate en este nuevo comienzo.

En el capítulo de estreno, con duración de más de 40 minutos, ambas celebridades también hicieron una recapitulación del 2025 y lo complicado que fue ese año para ambas.

“Siempre hay que agradecer lo que pasa”, soltó Jessica Maldonado, quien se dijo bendecida de contar con la amistad de Kate del Castillo, con quien ha trabajado en distintas etapas, además de considerarla como una buena amiga.

La reaparición de Jessica Maldonado a cuadro se da meses después de que ambas compartieran una fotografía en la que se les veía juntas tras el despido de la periodista de las filas Telemundo.

En la imagen, publicada por Kate y musicalizada con el tema ’She Rises and She Glows’ de Lihny, se muestra a ‘La Reina del Sur’ tomando una copa de vino en compañía de Jessica Maldonado, mientras que su otra amiga se decantó por una botella con agua.

La foto la compartieron horas después de que en Telemundo le informaran a Jessica que su ciclo en la cadena había llegado a su fin, tal y como sucedió con Myrka Dellanos, quien este miércoles se presentó como cualquier otro día a trabajar, pero ya no la dejaron salir al aire en ‘La Mesa Caliente’.

