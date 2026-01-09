‘La Casa de Alofoke: El After Party se emitirá el domingo, 11 de enero, por Univision

“La Casa de Alofoke: El After Party” es un programa especial en vivo que se transmitirá el domingo 11 de enero a las 8 p.m. ET / 7 p.m. CT por Univision. Conversamos con Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, y confirmó que muchos de los protagonistas de la segunda temporada estarán presentes, menos aquellos que han tenido problemas con la justicia y que, por ende, no pueden entrar a Estados Unidos.

Sí nos pudo confirmar que “La Fruta” estará presente en esta “After Party”, pero también explicó que “Melissa Gate” no podrá asistir, por temas de visa.

La cadena, mediante un comunicado, nos explica que este especial estará disponible vía streaming en el canal de YouTube de Univision, donde la audiencia podrá disfrutar de una hora adicional de contenido exclusivo inmediatamente después de la transmisión en televisión.

“La Casa de Alofoke: El After Party” es una coproducción de TelevisaUnivision junto a Alofoke Media Group y promete ser el evento televisivo más comentado del inicio de 2026. Con esta apuesta, Univision reafirma su compromiso de liderar la conversación cultural, integrando el poder de las plataformas digitales con el alcance masivo de la televisión nacional para ofrecer contenido innovador que trasciende fronteras.

En la conversación con el dominicano hablamos de la posibilidad de seguir trabajando el formato de su reality con Univision, y al parecer están en conversaciones para seguir expandiendo el “Planeta Alofoke”. Por otra parte, también reconoce que su éxito lo ha convertido en un personaje que muchos quieren para sacar provecho de, pero también le exigen más porque así de grandes son sus logros.

Afirma que el formato de su reality cae en categorías que no son bien vistas en televisión y que pasar a este formato deberá limitarlo de alguna forma, pero está listo y entusiasmado para el reto.

Pronto te compartiremos nuestra conversación exclusiva con el empresario y creador de contenido.

