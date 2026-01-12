Aryna Sabalenka gana el Torneo de Brisbane y le habla de matrimonio a su novio

La bielorrusa Aryna Sabalenka confirmó su dominio absoluto en el circuito femenino al conquistar el torneo de Brisbane 2026, primer título del año y antesala ideal del Abierto de Australia, donde parte como gran favorita. La número uno del mundo venció con autoridad a la ucraniana Marta Kostyuk, pero el encuentro trascendió lo deportivo por la carga emocional y simbólica que se vivió tras el partido.

Sabalenka impone su jerarquía en la final

La final tuvo poco suspenso en lo tenístico. Sabalenka se impuso por 6-4 y 6-3, sin ceder un solo set en todo el torneo, reafirmando su condición de número uno del ranking WTA y su excelente momento de forma.

El partido fue dominado de principio a fin por la bielorrusa, que volvió a exhibir potencia, consistencia y superioridad frente a una Kostyuk que no logró inquietarla en los momentos clave.

Brisbane title? Defended 👊@SabalenkaA goes back to back in Brisbane with straight sets against Kostyuk!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/aamETaKCri — wta (@WTA) January 11, 2026

Un final sin saludo y un mensaje que sacudió la premiación

La atención se trasladó a la ceremonia posterior, donde volvió a repetirse la ausencia del saludo en la red entre ambas jugadoras. Marta Kostyuk mantiene su postura desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022 y evita estrechar la mano de tenistas rusas o bielorrusas.

History awaits 💫



Aryna Sabalenka faces Marta Kostyuk in the Brisbane Final.#BrisbaneTennis pic.twitter.com/bCy8M8isJL — wta (@WTA) January 11, 2026

Durante la premiación, la ucraniana tomó la palabra y recordó el drama que vive su país:

“Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego todos los días con dolor en el corazón. Miles de personas se encuentran sin luz ni agua caliente ahora mismo. Afuera hace -20 grados. Es muy doloroso vivir esta realidad a diario. Mi hermana duerme bajo tres mantas por el frío que hace en casa. Me conmovió muchísimo y me alegró mucho ver tantas banderas ucranianas esta semana”.

El mensaje fue escuchado en silencio por la organización y por la propia Sabalenka, en una escena cargada de tensión y emoción.

La postura de Sabalenka ante la guerra

La situación se produjo a pesar de que la campeona, nacida en Minsk, ha expresado públicamente su rechazo a la guerra. En 2023, durante Roland Garros, ya había fijado su postura:

“Nadie en este mundo, deportistas rusos o bielorrusos, apoya la guerra. La gente no la apoya y si pudiésemos pararla la pararíamos. Pero eso no está en nuestra mano lamentablemente”.

Aun así, Kostyuk mantiene firme su decisión de no separar el tenis del contexto político y social que atraviesa Ucrania.

El momento más inesperado: propuesta de matrimonio

Cuando la ceremonia parecía concluir, Aryna Sabalenka sorprendió con un mensaje totalmente distinto. Tras felicitar deportivamente a su rival, se dirigió a la grada para dedicar unas palabras a su pareja, el empresario brasileño Georgios Frangulis.

“Primero quiero felicitar a Marta y a su equipo por un increíble comienzo de temporada. Les deseo todo lo mejor. Espero que nos encontremos muchas más veces en las finales para demostrar un gran tenis”.

Acto seguido, lanzó la frase que acaparó titulares en todo el mundo: “Gracias a mi novio… Ojalá pronto pueda llamarte de otra manera”.

El gesto cerró una jornada inolvidable para Sabalenka, que no solo levantó el primer trofeo de 2026, sino que también protagonizó uno de los momentos más comentados del inicio de la temporada del tenis mundial.

Wish we were seeing you in Brisbane tomorrow too 😉



Until next year @SabalenkaA! 👋#BrisbaneTennis pic.twitter.com/wYPbkJlZ9F — wta (@WTA) January 11, 2026

