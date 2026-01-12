Chris Murphy critica operación de ICE, la califica como “inhumana e ilegal”

El senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, lanzó una dura crítica contra la administración del presidente Donald Trump por el manejo de las operaciones migratorias y el papel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al asegurar que la agencia actúa hoy de manera “inhumana e ilegal” y pone en riesgo a comunidades enteras en todo el país.

En una entrevista concedida al programa Meet the Press de NBC News, Murphy reconoció que Estados Unidos necesita un sistema nacional para hacer cumplir las leyes de inmigración, pero subrayó que las prácticas actuales de ICE se han alejado de cualquier estándar de legalidad y humanidad.

Como ejemplo, recordó el caso de un joven de 16 años detenido en Meriden, Connecticut, pese a encontrarse legalmente en el país, semanas antes de graduarse de la escuela secundaria. “Lo mantuvieron detenido durante seis meses y lo dejaron salir justo antes de Navidad porque la administración ni siquiera se presentó ante el tribunal para defender su actuación”, relató el senador.

Según Murphy, casos como este se repiten miles de veces, con inmigrantes pacíficos y legales arrestados sin justificación clara. “Ese no es un sistema que nadie quiera financiar”. Advirtió que su partido no puede seguir financiando a una agencia que, según él, opera con “impunidad y violencia”.

ICE is making our communities more dangerous. They aren't targeting criminals; they are locking up peaceful immigrants who are here legally. They are in our cities to create confrontation and chaos – not to keep us safe. pic.twitter.com/q9ybYRhcXS — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) January 11, 2026

Indignación tras el tiroteo en Minneapolis

Las declaraciones del senador se producen en un contexto de creciente indignación nacional tras el asesinato de Renee Nicole Macklin Good, una mujer que murió a manos de un agente de ICE en Minneapolis la semana pasada. El incidente ha intensificado las críticas hacia la agenda migratoria de Trump y el rol del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Murphy cuestionó la rapidez con la que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a la víctima como “terrorista doméstica”, antes de que concluyera una investigación completa. En redes sociales, el legislador aseguró que esta narrativa forma parte de una estrategia política para justificar el uso de la fuerza y proteger al poder ejecutivo.

En la misma línea se expresó la senadora Tina Smith, demócrata por Minnesota, quien acusó a la Casa Blanca de intentar “encubrir” lo ocurrido. En entrevista con ABC News, Smith afirmó que ni los habitantes de Minnesota ni el resto del país creen la versión oficial presentada por la administración.

Members of Congress have a clear, spelled out legal right under the existing DHS funding bill to be allowed into these facilities without this notice.



So if Congress is going to keep funding DHS, there must be meaningful restraints to rein in this brazen lawlessness. https://t.co/vBd8Ipd8QP — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) January 11, 2026

Presión para reformar y condicionar fondos

Murphy también puso en duda la imparcialidad de cualquier investigación federal, luego de que el vicepresidente JD Vance afirmara que los agentes de ICE gozan de “inmunidad absoluta”. Aseguró que el caso de Minneapolis no es aislado y que se han registrado más de una docena de tiroteos en los que han estado involucrados agentes de la agencia migratoria.

El senador sostuvo que ICE no está enfocando sus esfuerzos en criminales peligrosos, como asegura el gobierno, sino que está sembrando miedo en barrios y espacios públicos. “Los hemos visto caminar por estacionamientos preguntando a la gente si es ciudadana estadounidense. Eso no hace a las comunidades más seguras”, afirmó.

Junto al senador Richard Blumenthal, Murphy impulsa ahora un paquete de reformas que busca condicionar la financiación del DHS a cambios estructurales en ICE, como exigir órdenes judiciales para arrestos, prohibir el uso de máscaras durante operativos, limitar el uso de armas de fuego y obligar a los agentes a portar identificación visible.

De cara a la inminente expiración de los fondos del DHS, Murphy advirtió que los demócratas no deberían respaldar un presupuesto que perpetúe lo que calificó como “el departamento de seguridad nacional más ilegal en la historia del país”, y dejó en manos de los republicanos la responsabilidad política de un posible cierre del gobierno.

El senador también fue más allá de la política migratoria, sugiriendo que el nivel de “corrupción e ilegalidad” en este segundo mandato de Trump supera al primero. Al ser consultado sobre un posible juicio político, Murphy afirmó que el presidente ha cometido actos que ameritan el impeachment, dejando la decisión en manos de la Cámara de Representantes, mientras criticó que el mandatario se distraiga con conflictos externos, como en Venezuela, en lugar de atender las crisis que sufren las familias estadounidenses.

