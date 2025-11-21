El demócrata Chris Murphy asegura que varios de sus colegas podrían aparecer en los archivos de Epstein

Chris Murphy, senador por Connecticut, considera factible que los nombres de algunos de sus compañeros demócratas aparecerán en los archivos de Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual de menores que terminó suicidándose en el interior de una celda para evadir su larga condenada tras las rejas.

Recientemente se aprobó que el Departamento de Justicia (DOJ) a más tardar en 30 días abra los archivos relacionados al caso Epstein.

El objetivo de tal iniciativa es descubrir hasta dónde se extendía la red de complicidad que le permitía al millonario financiero explotar sexualmente a menores de edad.

Hasta el momento, los nombres del presidente Donald Trump y de los demócratas Larry Summers, exsecretario del Tesoro durante la etapa de Bill Clinton como presidente; Hakeem Jeffries, líder de la minoría, y de Stacey Plaskett, delegada de las Islas Vírgenes, han surgido en algunos documentos de los controversiales archivos.

Chris Murphy es consciente de que muchos personajes saldrán salpicados por la relación directa o indirecta que llegaron a tener con Jeffrey Epstein. (Crédito: Alex Brandon / AP)

El primero en deslindarse de cualquier responsabilidad esta semana y dirigir toda la presión hacia sus opositores fue el actual mandatario de la nación.

“Nosotros no tenemos nada que ver con Epstein. Los demócratas sí; todos sus amigos eran demócratas.

Creo que muchas de las personas que mencionamos están siendo investigadas muy seriamente por su relación con Jeffrey Epstein, pero ellas estuvieron con él todo el tiempo. Yo no. Para nada, y ya veremos qué pasa. Esta última farsa se volverá en contra de los demócratas, como todas las demás”, escribió en Truth Social.

Al respecto, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, el senador Chris Murphy le restó importancia al hecho de que más de sus compañeros demócratas pudieran ir apareciendo con la intención de vincularlos en lo que se proyecta podría llegar a ser un escándalo de dimensiones mayúsculas.

“Seguro que hay demócratas en esos archivos, hay republicanos en esos archivos, hay ejecutivos de Wall Street sin afiliación política. Lo que queremos es entender quién estuvo involucrado en esto. Para mí la afiliación política no importa. La ley es la ley”, enfatizó.

Cabe señalar que la única excepción de censura de los archivos aplicará a la revelación de las identidades de las víctimas, esto con el objetivo de no causarles más daño, pues cuando fueron explotadas sexualmente, en su gran mayoría eran menores de edad.

