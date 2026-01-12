Empleada de spa apuñala a compañera durante violenta pelea en un centro de masajes de Manhattan

Una pelea entre dos empleadas de un spa en Manhattan, Nueva York, terminó en un violento ataque el domingo por la tarde, cuando una trabajadora apuñaló a su compañera durante una discusión dentro del local, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:20 de la tarde en el King Spa, ubicado en la intersección de East 57 Street y Second Avenue, en el sector de Midtown East. Según la policía, las mujeres discutían cuando el altercado se tornó físico y una de ellas utilizó un objeto cortante para herir a la otra.

Víctima fue trasladada a un hospital

La víctima, una mujer de 43 años, sufrió múltiples heridas y fue trasladada de emergencia por paramédicos al NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, donde fue reportada en condición estable.

Las autoridades no precisaron la gravedad exacta de las lesiones ni el motivo de la discusión que derivó en el ataque.

Sospechosa huyó en un vehículo

La agresora, descrita por la policía como una mujer de unos 50 años, huyó del establecimiento tras el ataque. Según el reporte oficial, escapó a bordo de un BMW negro y hasta el momento no ha sido detenida.

La policía de Nueva York mantiene una investigación activa y continúa la búsqueda de la sospechosa.

Reputación del local contrasta con el hecho violento

El incidente contrasta con la imagen pública del establecimiento. En reseñas publicadas el año pasado, clientes destacaron la “profesionalidad” del personal del King Spa y la calidad de sus servicios.

Las autoridades no informaron si el spa continuará operando con normalidad mientras avanza la investigación.

