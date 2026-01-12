Motín en prisión de Georgia deja tres reclusos muertos y más de una docena de heridos

Un disturbio registrado la tarde del domingo en la Prisión Estatal de Washington, en el norte de Georgia, dejó al menos tres reclusos muertos y 12 internos heridos, además de un guardia lesionado. Las autoridades informaron que la situación fue controlada y que todos los reclusos fueron contabilizados.

El incidente ocurrió el domingo por la tarde en la Prisión Estatal de Washington, ubicada en Davisboro, cuando estallaron varias peleas entre reclusos durante el horario de visitas, según confirmó el jefe de policía local, Leondus Dixon, a CBS News.

El sheriff del condado de Washington, Joel Cochran, indicó que se trató de “varias peleas importantes” dentro del recinto penitenciario, lo que obligó a una rápida intervención de las autoridades.

Tres fallecidos y múltiples heridos

Inicialmente, las autoridades confirmaron dos reclusos fallecidos, pero alrededor de las 8:00 de la noche se informó de una tercera muerte, ocurrida en un hospital al que había sido trasladado uno de los heridos. Cochran precisó que las tres víctimas mortales eran reclusos.

En total, alrededor de 13 internos fueron trasladados a centros médicos para recibir atención, mientras que un guardia penitenciario también resultó herido durante los disturbios.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de las peleas ni el estado de salud detallado de los heridos.

Prisión bajo control y despliegue de autoridades

El Departamento Correccional de Georgia informó que la prisión fue puesta bajo control, que todos los reclusos fueron contabilizados y que no existe una amenaza activa dentro de la instalación.

La Oficina del Sheriff del Condado de Washington describió inicialmente el hecho como un “posible motín”. En el operativo participaron, además del personal penitenciario, agentes de la Patrulla Estatal de Georgia, la Policía de Davisboro, la Oficina del Sheriff del Condado de Johnson y la oficina del forense.

“El Departamento Correccional de Georgia se encargó de la situación en el interior de la prisión”, explicó Cochran, quien añadió que no es común que se registre un incidente de esta magnitud en el centro penitenciario.

Las autoridades continúan investigando lo ocurrido para determinar las causas del disturbio y establecer responsabilidades.

