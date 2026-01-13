Israel sigue los pasos de Trump y anuncia salida de varias agencias internacionales

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel anunció el martes la ruptura de relaciones con tres organizaciones internacionales, incluidas dos agencias de la ONU, tras la retirada de Estados Unidos de 66 organismos globales la semana pasada.

La cancillería israelí informó que el ministro, Gideon Saar, también había ordenado revisar la cooperación de Israel con un número no especificado de otras organizaciones.

En un comunicado en la red X, la cancillería señaló que “Saar ha decidido que Israel cortará de inmediato todo contacto con las siguientes agencias de la ONU y organizaciones internacionales”.

A continuación enumeró ONU Energía, la Alianza de Civilizaciones de la ONU y el Foro Global sobre Migración y Desarrollo, aunque este último no forma parte del sistema de las Naciones Unidas.

El alcance de la relación de Israel con los tres organismos antes del anuncio no estaba claro.

Por ejemplo, respecto de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, la cancillería israelí la acusó de no haber invitado a Israel a participar, afirmando que “durante años se ha utilizado como plataforma para ataques contra Israel”.

Israel También calificó a ONU Energía de ser una entidad “derrochadora”, y apuntó que el Foro Global sobre Migración y Desarrollo “socava la capacidad de las naciones soberanas de hacer cumplir sus propias leyes de inmigración”.

Enfrentamientos con la ONU

Israel lleva mucho tiempo enfrentado con la ONU, acusando a sus agencias de sesgo en su contra, especialmente tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Israel ha acusado repetidamente a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, de dar cobertura a militantes de Hamás, y sostiene que algunos de sus empleados participaron en ese asalto.

En 2024, se aprobaron dos leyes que prohíben a esa agencia operar en territorio israelí y tener contacto con las autoridades israelíes.

La semana pasada, la UNRWA anunció que despediría a 571 de sus empleados fuera de la Franja de Gaza, alegando “dificultades financieras”.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando ordenando la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales por “ya no servir a los intereses estadounidenses”, según la Casa Blanca.

La orden de Trump se refería a 31 organizaciones de la ONU y otras 35 entidades, e incluía los tres organismos de los que Israel se retiró el martes.

