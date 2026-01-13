Las mejores líneas de cruceros de 2026





Encuestamos a casi 19,000 miembros de CR sobre su crucero más reciente. Descubre cuáles encabezaron nuestra clasificación y el desempeño de líneas populares como Carnival, Norwegian y Royal Caribbean.

Solo tres de las líneas de cruceros de nuestra encuesta obtuvieron una puntuación lo suficientemente alta como para merecer nuestra recomendación, basándonos en la comida, el servicio al cliente, la relación calidad-precio, las excursiones en tierra y otros factores.

By Lisa L. Gill

Los cruceros están en su mejor momento. La AAA proyecta que un récord de 21.7 millones de viajeros estadounidenses reservarán un crucero oceánico en 2026, lo que representa un aumento del 52% en los últimos seis años.

Pero reservar un crucero por el océano puede ser confuso y costoso: hay docenas de líneas de cruceros para elegir y, según una encuesta reciente a miembros de CR, el precio típico es de poco más de $2,750 por adulto y llega al menos al doble en algunos destinos de Asia y otras regiones. (Solo en Alaska, más de dos docenas de líneas de cruceros ofrecen camarotes con precios que oscilan entre los $700 y los $10,000 por un viaje de siete días).

Con tantas opciones, ¿qué compañías de cruceros merecen tu tiempo y tu dinero? Para ayudarte a decidir, Consumer Reports calificó 19 líneas de cruceros oceánicos según una encuesta a 18,850 de sus miembros, a quienes les preguntamos sobre su crucero oceánico más reciente en los últimos 36 meses. Tres de ellas obtuvieron una calificación lo suficientemente alta como para obtener la categoría de Recomendado por Consumer Reports.

Aunque las tarifas de crucero pueden ascender a miles de dólares, el precio suele ya incluir camarote, comidas, entretenimiento, gimnasio, piscina y visitas a múltiples puertos (a veces remotos). En algunas líneas, la tarifa también incluye extras como servicios de spa, seminarios, clases y excursiones en tierra.

Los cruceros también simplifican gran parte de la planificación y reserva que requieren muchas vacaciones, dice Mary Jean Tully, fundadora y directora ejecutiva de Tully Luxury Travel, especializada en reservas de barcos pequeños. Imagina cenar en el Gran Canal de Venecia y luego, en el mismo viaje, visitar Dubrovnik, Roma, Florencia y Barcelona. “Desempacas una vez, pero cada mañana te despiertas en un lugar nuevo”.

(Un viajero satisfecho comentó a CR que, durante sus vacaciones en crucero, simplemente no tuvo que pensar).

CR calificó a las líneas de cruceros según la satisfacción de los pasajeros con los siguientes factores: relación calidad-precio, calidad y variedad de la comida, servicio al cliente, excursiones en tierra organizadas por la propia compañía de cruceros y actividades y entretenimiento a bordo. Estos factores se utilizaron para calcular la Puntuación de Satisfacción General de cada línea de cruceros, basándose en su calificación en cada uno de estos factores. Posteriormente, clasificamos las líneas según esta Puntuación de Satisfacción General para identificar las mejores.

También preguntamos sobre la satisfacción de los pasajeros con otros aspectos de la experiencia en un crucero que no se consideraron en la Puntuación de Satisfacción General, como por ejemplo la limpieza, comodidad de la cabina, transparencia de precios, la utilidad de la aplicación de la línea de cruceros (si la tenía), el proceso de embarque y desembarque, accesibilidad para personas con discapacidad y programas y recursos para familias. Estos factores asimismo se muestran en la tabla de calificaciones.

La encuesta de CR incluyó grandes líneas de cruceros como Carnival, Celebrity, Disney, Holland America, Norwegian, MSC, Princess y Royal Caribbean, así como líneas con barcos más pequeños de lujo o de expedición, como American, Azamara, Cunard, National Geographic-Lindblad, Oceania, Regent, Seaborne, Silversea, Viking, Virgin y Windstar.

A continuación, los miembros de CR pueden conocer las tres líneas de cruceros con las puntuaciones generales más altas y recomendadas por CR, así como sus características destacadas en cuanto a servicio y experiencia a bordo, las preferencias y los que desagradó a los pasajeros, y consejos para obtener tarifas con descuento. Al mismo tiempo, pueden descubrir cuáles son nuestras tres recomendaciones de líneas de cruceros más económicas y familiares.

Los miembros de CR también pueden acceder a nuestras calificaciones completas de 19 líneas de cruceros.

1. National Geographic-Lindblad Expeditions

Sobre la compañía: Lindblad Expeditions fue pionera en viajes de expedición a la Antártida y otros lugares remotos, generalmente reservados para científicos. Hace dos décadas, la empresa se asoció con National Geographic, que proporciona a sus expertos para diseñar y enriquecer la experiencia del crucero. Juntas, ambas compañías ofrecen cruceros de aventura con enfoque educativo en pequeñas embarcaciones de expedición a lugares de difícil acceso y menos transitados alrededor del mundo.

Tipo y tamaño del barco: Al menos una docena de barcos de expedición diseñados para navegar a través del hielo, puertos pequeños y vías fluviales estrechas. Cada uno tiene capacidad para entre 16 y 148 pasajeros.

Dónde navega: Destinos de difícil acceso como la Antártida y el Ártico, incluyendo Groenlandia; lugares poco conocidos como las Islas Galápagos e Islandia; así como Alaska, Baja California y el Mediterráneo. (También ofrece cruceros fluviales en Europa, el Amazonas y Egipto).

Rango de precios y descuentos: Los cruceros de siete días empiezan en tan solo $3,100 por pasajero; los itinerarios más largos pueden alcanzar los $20,000 por persona. Los encuestados por parte de CR normalmente pagaban alrededor de $10,887 por adulto. Algunos barcos ofrecen camarotes para personas que viajan solas, pero tienen un recargo considerable. La mayoría de las excursiones están incluidas en el precio del crucero, incluyendo el equipo de snorkel y el alojamiento o las comidas que formen parte de la excursión. (Muchas líneas de cruceros cobran un costo adicional por las excursiones). Descuentos: Los grupos de ocho o más personas reciben un 5% de descuento en las tarifas. Y quienes paguen su tarifa con tarjeta de débito pueden recibir un crédito de $100 para usar en el barco.

La experiencia: Algunos barcos tienen una proporción de pasajeros por tripulación de 1 a 1; los barcos con 100 personas pueden ser de hasta 1.5 a 1, y los pasajeros en la encuesta de CR le dan a la línea las mejores calificaciones por el servicio al cliente. Todos los viajes permiten niños a bordo, aunque algunos ofrecen Family Journeys, que tienen programas específicos para niños de 7 años o más. La mayoría de los barcos ofrecen camarotes tradicionales con dos camas individuales que se pueden combinar en una o una cama tamaño queen, un escritorio y una zona de estar. Todos los camarotes tienen vistas al mar y muchos tienen balcón. (Esa podría ser una de las razones por las que la línea de cruceros obtuvo las mejores calificaciones por la comodidad de sus camarotes). National Geographic-Lindblad también obtuvo excelentes calificaciones por la calidad y variedad de su comida. Aun así, estos barcos no tienen las aparentemente infinitas opciones gastronómicas de algunas de las otras líneas: la mayoría de los barcos de National Geographic-Lindblad tienen un solo comedor donde las comidas se sirven a una hora específica y todos cenan juntos. Dos de los barcos más nuevos, el Resolution y el Endurance, cuentan con múltiples restaurantes donde puedes elegir cuándo cenar.

No busques entretenimiento al estilo Broadway ni casinos en estos cruceros enfocados en el aprendizaje. En cambio, escucharás a biólogos marinos, naturalistas, antropólogos y otros expertos a bordo para adquirir más conocimientos y mejorar la experiencia sobre el destino. Los espacios públicos pueden incluir bibliotecas, salones, gimnasios, saunas y jacuzzis. Muchos de los barcos ofrecen un “puente de puertas abiertas”, lo que significa que puedes observar al capitán y a la tripulación navegando el barco casi en cualquier momento. (En la mayoría de las demás líneas de cruceros, el puente suele estar cerrado a los pasajeros, excepto en horarios específicos).

Lo que dicen los pasajeros: Muchos comentaron que los viajes de NatGeo-Lindblad “no son un crucero de lujo”, a pesar de su elevado precio, y los calificaron de “fenomenales” y una “experiencia inolvidable”. Otros destacaron los “barcos pequeños”, el “servicio magnífico”, las “experiencias educativas y ambientales”, la “comida estupenda”, las “actividades en tierra [que] fueron impresionantes” y los “especialistas de todo tipo” a bordo para educar a los pasajeros. Un pasajero lo resumió: “Vale la pena pagar el precio extra si estás allí por la naturaleza y no por el alcohol”.

Ventajas y desventajas: Ventajas: Internet es gratuito para todos los huéspedes y el alcohol durante las comidas está incluido en el precio en algunos barcos. Desventajas: Si es una prioridad para ti, verifica que el barco cuente con profesionales de la salud (al menos uno no tiene), aunque todos los barcos cuentan con desfibriladores y otros equipos médicos de emergencia, además de ofrecer primeros auxilios.

Opinión de CR: National Geographic-Lindblad fue la única línea de cruceros de las 19 que recibió las mejores calificaciones de los miembros de CR en todas las categorías que se incluyeron en la Puntuación de Satisfacción General, colocándose en la cima de la tabla. También fue la única línea de cruceros que recibió las mejores calificaciones en las categorías de “excursiones” y “relación calidad-precio”, lo cual es notable considerando que también fue la línea de cruceros con el precio típico más alto pagado por los encuestados.

2. Windstar

Sobre la compañía: Tras el lanzamiento de su primer barco en 1986, la empresa se hizo conocida por sus yates de vela impulsados ​​exclusivamente por energía eólica (con motor). Hace poco más de una década, amplió su oferta para incluir cruceros de lujo a motor.

Tipo y tamaño del barco: Ocho veleros de lujo (tres de los cuales también pueden funcionar con energía eólica) con capacidad para entre 148 y 342 pasajeros.

Dónde navega: Europa, Pacífico Sur, Caribe, Centroamérica y Alaska.

Rango de precios y descuentos: En camarotes estándar con todo incluido, el precio oscila entre $2,400 y más de $7,000 por persona, incluyendo bebidas alcohólicas, wifi y propinas. (Podrías ahorrarte unos cientos de dólares si reservas con las tarifas “Solo crucero” sin extras). Los encuestados de CR pagaron típicamente alrededor de $5,481 por adulto. Las excursiones tienen un costo adicional y comienzan en $90 para grupos. Los precios de las excursiones privadas parten de alrededor de $1,300.

Ofertas: En cruceros selectos, el suplemento individual para viajeros solos puede reducirse considerablemente. (Windstar informó a CR que a veces se exime el suplemento si se solicita). Se ofrecen tarifas de última hora con descuentos de hasta un 30%. Todos los jueves, la línea de cruceros lanza tarifas con descuento en siete viajes, disponibles solo por siete días, a menos que se agoten antes.

La experiencia: Los barcos Windstar tienen una proporción de pasajeros por tripulación de 1.5 a 1. Dispone de alojamientos espaciosos, elegantes y modernos con vistas: todos los camarotes dan al océano y muchos tienen balcones. Tres de sus yates son solo suites, con habitaciones que pueden incluir bañeras grandes, lavabos dobles, vestidores, balcones amplios y salas de estar independientes. El ambiente en todos los barcos es de elegancia discreta y relajada (no es necesario traer ropa formal, como en algunas líneas), en un ambiente íntimo. Los barcos cuentan con un comedor principal sin mesas asignadas ni horarios fijos, y generalmente uno o dos restaurantes adicionales donde se requiere reserva. (Windstar recibió puntuaciones de primera en la categoría de calidad y variedad de la comida). Por la noche, suele haber al menos una opción de entretenimiento (música en vivo, baile o karaoke, por ejemplo) y hay muchos espacios públicos en los barcos para actividades más tranquilas, como jugar a juegos de mesa y socializar. Algunos yates ofrecen una plataforma para deportes acuáticos donde los pasajeros pueden usar fácilmente kayaks, tablas de paddle surf y usar motos acuáticas personales de cortesía, o simplemente practicar snorkel y nadar directamente desde el barco.

Windstar permite la entrada a niños de 8 años o más, pero sus cruceros están diseñados para adultos; ofrece pocos programas o actividades específicamente dirigidos a niños. Los cruceros tienen una política de puertas abiertas similar a la de National Geographic-Lindblad, permitiendo observar a la tripulación mientras navegan por el barco.

Lo que dicen los pasajeros: Las opiniones comunes entre los pasajeros incluyeron: “El barco era hermoso, la habitación cómoda, la comida fabulosa” y “la tripulación fantástica”. Una “experiencia sofisticada pero muy informal” (es decir, “sin noches de etiqueta”) donde “la comida es excelente” y “no hay niños, casinos ni espectáculos de Broadway”. Otros aspectos destacados mencionados con frecuencia incluyeron la “primera clase”, el barco pequeño y la “alta proporción de personal por pasajero”. Un encuestado comentó que “algunos [miembros de la tripulación] me llamaban por mi nombre” y que sus vacaciones fueron más como “viajar en familia que por negocios”. Y quizás el mayor cumplido: “Quedamos tan satisfechos con la experiencia que reservamos otro crucero antes de desembarcar”.

Ventajas y desventajas: Ventajas: Hay médico y personal médico disponible en todos los cruceros. Y aunque la mayoría de los cruceros salen del puerto de escala justo antes de la hora de la cena, varios cruceros de Windstar salen tarde por la noche o incluso pasan la noche en puerto, lo que te da más tiempo para explorar la ciudad o sus alrededores. Desventajas: Varios pasajeros mencionaron el alto costo de las excursiones en tierra.

Opinión de CR: Windstar se ubicó en el segundo puesto en la clasificación de Satisfacción General (su puntuación general empató con la de Viking) y los encuestados de CR reportaron un alto nivel de satisfacción con la relación calidad-precio. Sus altas puntuaciones y los comentarios de los pasajeros sugieren que Windstar es una excelente opción para cruceros de lujo en barcos pequeños si buscas un crucero atractivo, informal pero elegante (y la opción de navegar en yates de mástiles altos). Otra ventaja: los barcos pequeños de Windstar desplazan solo unos 5.5 metros de agua o menos, lo que significa que pueden atracar en puertos mucho más pequeños que los que ofrecen la mayoría de los cruceros, lo que permite a los pasajeros visitar lugares menos conocidos (y menos concurridos).

3. Viking

Sobre la compañía: Viking comenzó a vender cruceros fluviales europeos al mercado estadounidense hace 25 años. En 2015, la compañía se expandió a los cruceros transoceánicos y, en 2018, adoptó una política solo para adultos.

Tipo y tamaño del barco: Viking cuenta con una flota oceánica de 15 barcos pequeños y medianos con capacidad máxima para 1,000 pasajeros.

Dónde navega: Cruceros oceánicos a Escandinavia, las Islas Británicas e Irlanda, el Mediterráneo, América del Norte y del Sur, el Caribe y América Central, Asia, África y Oriente Medio, Australia y Nueva Zelanda.

Rango de precios y descuentos: Los cruceros parten de $1,999 por persona y llegan hasta $79,000 por persona (incluido el pasaje aéreo en clase preferente) para sus travesías de 170 días alrededor del mundo. Los encuestados de CR solían pagar alrededor de $7,085 por adulto. El precio incluye una excursión en tierra en cada puerto, wifi, cerveza y vino con el almuerzo y la cena, restaurantes de especialidad, servicio a la habitación, lavandería y propinas; todos estos servicios son comunes en los cruceros más tradicionales.

La experiencia: Viking adoptó su enfoque relajado y refinado de los cruceros fluviales y lo aplicó a sus elegantes y modernos barcos oceánicos. Sus cruceros tienen una proporción de pasajeros por tripulación de aproximadamente 2 a 1, y las comodidades incluyen spas, gimnasios, piscinas, jacuzzis, saunas, bibliotecas y salones. Todos los camarotes tienen terraza y son más amplios que la mayoría de los que se encuentran en barcos mucho más grandes (unos 270 pies cuadrados, frente al promedio de 175 a 200 pies cuadrados). Las actividades a bordo incluyen charlas TED centradas en la historia, la cultura, la arquitectura y otros temas relevantes de cada puerto de escala. No se permiten menores de 18 años. Ofrece una amplia variedad de opciones gastronómicas (incluso al aire libre) en ocho restaurantes (el Viking recibió la máxima calificación por la calidad y variedad de su comida).

Lo que los pasajeros dicen: Varios encuestados mencionaron el servicio “extraordinario” y la comida “excelente”, y comentaron que “Viking es para adultos que buscan una experiencia de aprendizaje, no juegos de azar y espectáculos”. Uno resumió a la perfección la opinión predominante: “Viking mima a sus huéspedes”. Muchos elogiaron la programación educativa: “Las conferencias a bordo fueron excepcionales, impartidas por autores de renombre mundial con un profundo conocimiento de su temática”. Otros se mostraron encantados de que “no te cobran ni un centavo”. La desventaja ocasional se presentó en las excursiones en tierra: varios cruceristas comentaron que “ojalá hubiera más tiempo en los puertos más populares”. Y otros advirtieron que las excursiones incluidas se llenan rápidamente. Esto podría deberse a que los camarotes de mayor categoría tienen prioridad en las reservas.

Ventajas y desventajas: Ventajas: Viking obtuvo la máxima puntuación en accesibilidad para personas con discapacidad. Además de todas las demás inclusiones mencionadas, a modo de promoción, algunos cruceros incluyen el coste de los vuelos. Desventajas: Algunos pasajeros se quejaron de que los vuelos reservados por Viking implicaban largas escalas o múltiples conexiones.

Opinión de CR: Viking fue una de las cuatro únicas líneas de cruceros que recibió la máxima calificación por sus actividades y entretenimiento a bordo. Si buscas cruceros educativos con todas las comodidades (incluida una excelente comida), sin niños ni casinos, y con pocas o ninguna tarifa sorpresa, Viking podría ser una buena opción.

¿Buscas un crucero familiar más económico?

Las tres opciones más recomendadas por CR son líneas de lujo o de expedición en barcos pequeños que suelen ser caras, están enfocadas en adultos o simplemente no admiten niños en sus cruceros. Las tres líneas principales que se destacan a continuación tienen precios promedio mucho más bajos, admiten niños a bordo y obtuvieron altas calificaciones en varias categorías.

Disney

Desde 1998, Disney ha zarpado con Mickey Mouse y sus amigos. Actualmente, cuenta con una flota de ocho megacruceros con capacidad para entre 2,700 y 6,000 pasajeros.

Dónde navega: El Caribe y las Bahamas, Alaska, Europa, México y la costa del Pacífico, además de Australia y Nueva Zelanda.

Costo promedio: Los encuestados de CR informaron que normalmente pagan alrededor de $2,488 por adulto.

Opinión de CR: Disney fue la siguiente línea de cruceros mejor calificada, después de nuestras tres principales líneas recomendadas por CR. Obtuvo las mejores calificaciones por su servicio al cliente, actividades y entretenimiento a bordo, así como por la limpieza, la comodidad de la cabina, el embarque y desembarque, la accesibilidad para personas con discapacidad (otra línea de cruceros que recibió las mejores calificaciones en esta categoría, además de Viking), y los programas y recursos para familias.

Ten en cuenta que estas líneas operan en barcos grandes con capacidad para 1,000 pasajeros o más y que sus tarifas generalmente no incluyen Internet, bebidas, restaurantes de especialidades, excursiones en tierra, lavandería ni otros extras. Estas líneas principales también suelen ofrecer espectáculos estilo Broadway, clubes infantiles y otras comodidades que atraen a un público más amplio y que no ofrecen las líneas de barcos pequeños.

Por supuesto, los cruceros son ideales para familias, con entretenimiento a bordo que incluye espectáculos como “Aladdin” y “Frozen”, y oportunidades para que los niños visiten a los personajes de Disney durante todo el crucero, e incluso islas privadas con temática de Disney. A los encuestados les gustó especialmente que los cruceros de Disney no tuvieran juegos de azar ni fueran una fiesta de borrachos. Incluso quienes consideraron el precio elevado parece que pensaron que valió la pena. “El servicio de Disney en el crucero es excepcional, al igual que sus parques temáticos. El único inconveniente es el precio”. Y “Los cruceros de Disney son caros, pero la calidad y el nivel de mimos son de primera”.

Celebrity

Celebrity Cruises opera una flota de 16 barcos con capacidad para entre 2,170 y casi 4,000 pasajeros.

Dónde navega: La línea de cruceros tiene alcance global, navegando a destinos que incluyen Alaska, Hawái, el Caribe, Bermudas, el Canal de Panamá y ambas costas estadounidenses, además de Asia, Australia, Nueva Zelanda, Egipto y Marruecos.

Costo promedio: Los encuestados de CR informaron que normalmente pagan alrededor de $2,394 por adulto.

Opinión de CR: Los pasajeros otorgaron a Celebrity puntuaciones cercanas a las más altas en satisfacción con la relación calidad-precio, la calidad y variedad de la comida, el servicio al cliente, las actividades y el entretenimiento a bordo, la comodidad de la cabina, la transparencia de precios, el embarque y desembarque, la accesibilidad para personas con discapacidad y los programas y recursos familiares. Le otorgaron calificaciones altas en limpieza y puntuaciones regulares en excursiones y la utilidad de su aplicación móvil. Los comentarios más comunes incluyeron que el personal de Celebrity fue “siempre amable y atento” y que el crucero era “de lujo para el precio”.

Holland America Line

Holland America Line comenzó como una compañía naviera a vapor a mediados del siglo XIX, transportando pasajeros (y carga) entre Europa y Norteamérica. Actualmente, opera 16 cruceros con capacidad para entre 1,400 y 3,100 pasajeros.

Dónde navega: Holland America navega a una amplia gama de destinos, como Alaska, la Costa Oeste de Estados Unidos, Canadá, el Caribe, Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda y el Canal de Panamá.

Costo promedio: Los encuestados de CR informaron haber pagado un promedio de $2,947.

Opinión de CR: Los pasajeros calificaron a Holland America con puntuaciones superiores a la media en cuanto a su satisfacción en las siguientes categorías: relación calidad-precio, calidad y variedad de la comida, servicio al cliente, excursiones organizadas por la propia línea de cruceros, actividades y entretenimiento a bordo, comodidad en los camarotes, transparencia de precios, embarque/desembarque, accesibilidad para personas con discapacidad y programas y recursos familiares. También le otorgaron la máxima calificación en limpieza. Los viajeros le dieron a Holland una puntuación medianamente baja por la utilidad de su aplicación móvil.

Los encuestados afirmaron que los barcos de Holland estaban “limpios y bien gestionados”. Muchos se mostraron satisfechos con el servicio, que la comida era “excelente” y algunos calificaron el servicio de camarote de “fantástico”.

