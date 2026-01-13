Pareja de Yeison Jiménez lanza un desgarrador mensaje de despedida tras su muerte

En medio de las investigaciones que se llevan a cabo para esclarecer las causas del siniestro aéreo que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez y cinco pasajeros más, su esposa reapareció en redes sociales y rompió el silencio con un desgarrador mensaje de despedida que conmovió a más de uno.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Sonia Restrepo, viuda y madre de los 3 hijos del colombiano, abrió su corazón y lo despidió con “el alma hecha pedazos”.

“Amor mío. Hoy me toca decirte adiós, aunque mi corazón se niegue a aceptarlo. Te vas de este mundo, pero no de mi vida, porque tu amor quedó sembrado en mí para siempre“, inició su carta de despedida.

A pesar del dolor que hoy la sobrepasa, la joven expresó su aprecio por el tiempo que compartió junto a Yeison Jiménez, a quien conoció cuando tenía 18 años y él 22: “Gracias por cada momento compartido, por las risas, por el apoyo incondicional, por tu manera única de amarme y cuidarme“, añadió.

Sin dudarlo, Sonia Restrepo afirmó que su legado permanecerá intacto: “Tu ausencia duele de una forma que no se puede explicar con palabras, pero también me consuela saber que amé y fui amada de verdad. Fuiste y siempre serás una parte de mí, de mi historia, de mis recuerdos más hermosos“, recalcó.

La viuda de Yeison Jiménez concluyó su dedicatoria haciendo una declaración de amor eterno: “Prometo llevarte conmigo en cada paso que dé, en cada recuerdo, en cada latido. Descansa en paz, mi amor. Hasta que la vida nos permita volver a encontrarnos, seguirás viviendo en mi corazón. Te amaré por siempre“, se lee al final del escrito.

El cantante colombiano Yeison Jiménez perdió la vida el pasado 10 de enero, cuando la avioneta particular en la que se desplazaría, se estrellara al intentar despegar del aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá, y cayera en un campo cercano al final de la pista.

En el siniestro murieron también su mánager Jefferson Osorio, el fotógrafo Weisman Mora, otros integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

