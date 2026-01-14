Cuándo es el próximo feriado federal en Estados Unidos

El próximo feriado federal en el calendario es el Día de Martin Luther King Jr., que se conmemora el tercer lunes de enero, en una fecha cercana a su natalicio. Para este 2026 recae sobre el 19 de enero.

Este día es reconocido oficialmente en todo el país y tiene un impacto directo en el funcionamiento de oficinas públicas, bancos, servicios postales y algunas actividades comerciales.

Siguiendo el sistema de “lunes festivo”, adoptado en Estados Unidos para crear fines de semana largos, el feriado se celebra el tercer lunes de enero. Aunque el cumpleaños de Martin Luther King Jr. es el 15 de enero, la conmemoración también se traslada a lunes para facilitar la participación ciudadana y las actividades comunitarias.

Este feriado federal siempre es el primero del año y marca un inicio simbólico de reflexión sobre los valores de igualdad y derechos civiles, destaca USA Gov.

¿Qué es el Día de Martin Luther King Jr.?

Es un día especial, dedicado a honrar la vida y el legado de uno de los líderes más influyentes en la historia de Estados Unidos. Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, y es recordado por su lucha pacífica contra la segregación racial y la desigualdad.

Fue una figura central del movimiento por los derechos civiles durante las décadas de 1950 y 1960. Su discurso más recordado, “I Have a Dream”, pronunciado ante más de 200,000 personas en Washington, D.C., se convirtió en un símbolo de la búsqueda de justicia, igualdad y convivencia racial en el país.

Desde 1983, esta fecha fue declarada oficialmente feriado federal, lo que consolidó su importancia dentro del calendario nacional.

Durante el transcurso del día, miles de personas en todo el país participan en jornadas de voluntariado, proyectos comunitarios, limpiezas de espacios públicos y actividades solidarias, siguiendo el ejemplo de servicio que promovió Martin Luther King Jr. durante su vida.

También se realizan marchas, homenajes, eventos educativos y actos conmemorativos, tanto en escuelas como en instituciones culturales.

Asimismo, las oficinas gubernamentales, entidades bancarias y oficinas del correo cierran sus puertas hasta el día siguiente. Por su parte, algunos comercios minoristas suelen operar con normalidad y otros optan por reducir el horario de la jornada.

