Dinamarca busca salida diplomática con EE.UU. ante disputa por Groenlandia

Ante la polémica que se ha desatado por el interés del presidente Donald Trump sobre Groenlandia, que incluso ha amaneazado con una intervención militar, Dinamarca anunció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel con Estados Unidos para abordar las “discrepancias” entre ambos países sobre el futuro de la isla.

Y es que crece la presión del presidente Trump para que Washington controle la isla ártica por razones de seguridad nacional.

El anuncio fue realizado en rueda de prensa por el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, junto a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, tras una reunión en Washington con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir”, dijo Rasmussen.

El canciller danés señaló que el grupo se reunirá por primera vez “en cuestión de semanas” y que su objetivo será atender las preocupaciones de seguridad planteadas por Estados Unidos, pero respetando las “líneas rojas” de Dinamarca, entre ellas la integridad territorial del reino y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

Reunión de alto nivel en Washington

La reunión se celebró en el Edificio Ejecutivo Eisenhower, dentro del complejo de la Casa Blanca, en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas tras reiteradas declaraciones de Trump a favor de que Estados Unidos adquiera Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa.

Rasmussen describió el encuentro como “una discusión franca pero también constructiva”, aunque admitió que las posiciones siguen enfrentadas. “Seguimos teniendo discrepancias fundamentales, pero también estamos de acuerdo en estar en desacuerdo”, afirmó.

Horas antes del encuentro, Trump escribió en su red Truth Social que la OTAN sería “mucho más formidable y efectiva” si Groenlandia estuviera en manos de Estados Unidos, y agregó que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.

El mandatario ha insistido en que Washington “necesita Groenlandia” por motivos de seguridad nacional y para contrarrestar la influencia de China y Rusia en el Ártico.

Dinamarca refuerza presencia militar en Groenlandia

Tanto el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, han rechazado de forma tajante cualquier posibilidad de que Estados Unidos se haga con la isla, ya sea mediante una compra o por la fuerza militar.

Mientras se desarrollaban las conversaciones diplomáticas, Dinamarca anunció planes para reforzar su presencia militar en el Ártico y el Atlántico Norte. El ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, confirmó un aumento de ejercicios y del despliegue de aviones, buques y soldados, incluidos efectivos de otros países aliados de la OTAN.

“Habrá una mayor presencia militar en y alrededor de Groenlandia a partir de ahora y en el futuro”, dijo Poulsen, al señalar que el entorno de seguridad es cada vez más impredecible.

Suecia confirmó el envío de oficiales de sus Fuerzas Armadas como parte de un contingente multinacional que participará en ejercicios en la isla, mientras que Francia anunció que abrirá un consulado en Groenlandia el 6 de febrero, en una señal del creciente interés europeo en la región.

¿Por que Groenlandia es de interés para EE.UU.?

Groenlandia, la isla más grande del mundo, ha adquirido una importancia estratégica creciente debido al deshielo provocado por el cambio climático, que abre nuevas rutas marítimas hacia Asia y facilita el acceso a minerales críticos utilizados en tecnología y telecomunicaciones.

Aunque Trump sostiene que la presencia de buques rusos y chinos justifica el interés estadounidense, algunos habitantes de Groenlandia y expertos han cuestionado esa narrativa.

“Lo que ha salido de la boca de Donald Trump sobre todos estos barcos es pura fantasía”, dijo Lars Vintner, residente de Nuuk.

Dinamarca recuerda que Estados Unidos ya mantiene bases militares en Groenlandia en virtud del tratado de 1951, que permite ampliar su presencia con el consentimiento de Copenhague y del gobierno local, y sostiene que la seguridad puede garantizarse dentro del marco actual sin alterar la soberanía del territorio.

