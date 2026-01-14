EE.UU. anuncia inicio de segunda fase del plan de paz para la Franja de Gaza

Estados Unidos anunció este miércoles el inicio de la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump para la Franja de Gaza, que contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un gobierno tecnócrata sin presencia de Hamás.

“Hoy, en nombre del Presidente Trump, anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 Puntos del presidente para poner fin al conflicto de Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción”, declaró en redes sociales Steve Witkoff, emisario especial del mandatario estadounidense.

Witkoff, negociador del plan, explicó que esta fase prevé la creación de un gobierno palestino tecnócrata de transición, denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza, así como la desmilitarización y reconstrucción total del enclave, además del desarme de todo el personal no autorizado.

“Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluido el retorno inmediato del último rehén fallecido. De no hacerlo, las consecuencias serán graves”, advirtió.

La primera fase del plan, iniciada en octubre, incluía la implementación de un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.

Sin embargo, los ataques israelíes han causado la muerte de centenares de palestinos, y Hamás aún no ha entregado los restos de un secuestrado fallecido.

Witkoff dijo en su mensaje que esa primera fase permitió la entrega de “ayuda humanitaria histórica”, mantuvo el alto el fuego y facilitó el retorno de todos los rehenes vivos y de 27 de los 28 fallecidos.

El emisario de Trump agradeció a Egipto, Turquía y Catar por su papel de mediadores entre Israel y Hamás.

Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump para Misiones de Paz. Crédito: Jacquelyn Martin | AP

Hasta ahora, Estados Unidos no ha anunciado la composición del gobierno de transición para Gaza, que deberá estar supervisado por una Junta de Paz presidida por el propio Trump.

Uno de los puntos más delicados de esta segunda fase es el desarme de Hamás. En diciembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que este desarme podría ser parcial y no necesariamente total, siempre que el grupo islamista palestino quede incapacitado para atacar a Israel en el futuro.

El balance de personas asesinadas en la Franja de Gaza supera los 71,000 mientras que los heridos ascienden a más de 171,000 desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

Ese día comenzó la actual ofensiva de Israel, tras el ataque de Hamás en el que se calcula que murieron más de 1,200 personas. EFE

