Diputado mexicano asegura que EE.UU. apoya en las investigaciones sobre el crimen del alcalde Carlos Manzo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos brinda apoyo institucional a las autoridades de Michoacán en las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde independiente de Uruapan, ocurrido durante el Festival de las Velas de Día de Muertos. La colaboración contempla asistencia técnica especializada para el esclarecimiento del crimen, a solicitud de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (FGE).

Así lo dio a conocer el diputado local Carlos Bautista Tafolla, integrante del Movimiento Independiente del Sombrero, quien confirmó que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) participa con herramientas tecnológicas que permitan identificar a los responsables materiales e intelectuales del homicidio. El legislador sostuvo que el acompañamiento internacional se enmarca en mecanismos legales de cooperación y no implica intervención extranjera en asuntos internos.

En un encuentro con medios locales Bautista Tafolla destacó que el respaldo de la ATF fue solicitado formalmente por la Fiscalía michoacana y subrayó que el objetivo central es fortalecer las líneas de investigación abiertas. El diputado reconoció el trabajo del fiscal estatal, Carlos Torres Piña, con quien ha revisado avances del expediente.

Previamente, el legislador viajó a Estados Unidos como parte de sus gestiones para impulsar el esclarecimiento del caso. Explicó que durante su visita sostuvo contacto con autoridades del país para activar esquemas de cooperación internacional, una figura que, dijo, ha sido utilizada en otros momentos por el propio Estado mexicano para casos de alto impacto.

Investigan a personas cercanas al alcalde

Bautista Tafolla afirmó que mantiene confianza en que el gobierno de México dará con los responsables del asesinato, incluso si el autor intelectual pertenece al mismo partido político en el poder. Reiteró que su exigencia es que el crimen no quede impune y que se agoten todas las hipótesis.

Las investigaciones oficiales apuntan a una posible relación con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a una red de complicidades que incluiría a personas cercanas al exalcalde. Hasta ahora, las autoridades han detenido a más de una decena de presuntos implicados, entre ellos Víctor Manuel “N”, identificado como el tirador, así como Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, señalados como operadores logísticos.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que buscará reunirse con Carlos Bautista Tafolla para mostrarle los avances más recientes de la investigación y aseguró que existe comunicación constante con la familia de la víctima, incluida su viuda, Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan.

