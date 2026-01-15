Maestra muere tras brutal ataque en su casa en Carolina del Norte: llamada al 911 reveló sus últimos minutos

Los momentos finales de Zoe Welsh, una querida maestra de Carolina del Norte, quedaron captados en una frenética llamada al 911 realizada la madrugada del 3 de enero, luego de que un hombre irrumpiera en su vivienda en la ciudad de Raleigh.

Según informó WRAL, Welsh alertó a las autoridades de que un intruso había entrado por una ventana de su casa. “Un hombre acaba de entrar por la ventana”, dijo al operador, a quien describió al sospechoso como una persona sin hogar a la que había visto anteriormente en el parque Fred Fletcher.

Poco después, la maestra confirmó que el hombre seguía dentro de la vivienda. De acuerdo con el reporte, el intruso rompió una ventana con un ladrillo, entró en la cocina, tomó algo del refrigerador y luego la atacó.

“Me golpeó con un ladrillo. Estoy en el suelo de mi habitación”, alcanzó a decir Welsh durante la llamada.

La respuesta policial y la muerte de la víctima

La Policía de Raleigh indicó que los agentes acudieron a la vivienda a las 6:33 de la mañana tras recibir el reporte de robo. Mientras Welsh aún hablaba con el operador del 911, el agresor comenzó a golpearla.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a la maestra con heridas que ponían en peligro su vida. Le prestaron auxilio inmediato y fue trasladada a un hospital local, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Detención y cargos contra el sospechoso

Agentes adicionales inspeccionaron los alrededores y localizaron al sospechoso, identificado como Ryan Camacho, de 36 años, quien fue detenido sin incidentes.

La Policía de Raleigh informó que Camacho fue acusado de asesinato y allanamiento de morada con agravantes. Los registros judiciales señalan que permanece detenido sin derecho a fianza y que está previsto que comparezca ante el tribunal el 26 de enero. Hasta el momento, no se ha declarado culpable del cargo de asesinato.

Un largo historial delictivo

Documentos judiciales y reportes de WRAL indican que Camacho es un delincuente reincidente con más de una década de antecedentes penales en varios condados de Carolina del Norte. Al momento de su arresto, estaba catalogado como indigente y sin hogar.

En los últimos cuatro años, fue arrestado al menos seis veces, aunque varios de esos casos fueron desestimados. En 2016 se declaró culpable de daños a la propiedad tras lanzar una piedra contra un vehículo y fue enviado a prisión, con la orden posterior de someterse a tratamiento de salud mental.

En 2019 enfrentó ocho cargos graves luego de presuntamente disparar contra una vivienda en Raleigh. Tras un acuerdo de culpabilidad, recibió una condena de al menos dos años de prisión, seguida de supervisión posterior a su liberación y libertad condicional. Posteriormente, violó esas condiciones y fue reincarcelado en varias ocasiones.

El Departamento de Correccionales para Adultos de Carolina del Norte confirmó que Camacho estuvo repetidamente bajo supervisión tras su salida de prisión, aunque señaló que los detalles específicos están protegidos por normas de confidencialidad.

Conmoción y duelo en la comunidad

El jefe de la Policía de Raleigh, Rico Boyce, afirmó que el asesinato ha sacudido profundamente a la comunidad.

“Estoy profundamente desconsolado por esta madre, amiga y mentora de muchos”, dijo, al tiempo que elogió la rápida actuación de los agentes que permitió la captura del sospechoso.

Amigos y colegas recordaron a Welsh por su vocación y su alegría. “Llevaba humor y calidez a cada espacio”, expresó Angie, amiga cercana y excolega. “La mejor forma de honrarla es vivir según sus valores”.

La escuela Ravenscroft, donde Welsh trabajaba desde 2006, lamentó su muerte en un comunicado en el que destacó su papel clave en el Departamento de Ciencias y su liderazgo como exdirectora de esa área.

La institución informó que está ofreciendo apoyo psicológico y consejería de duelo a estudiantes, docentes y personal mientras la comunidad procesa la pérdida.

