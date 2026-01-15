Pumas sorprende a Tigres 0-1 y rompe racha negativa de 12 años en el “Volcán”

Dicen que no hay plazo, que no se cumpla, ni deuda, que no se pague y para los Pumas de la UNAM este refrán le quedó como anillo al dedo al vencer 0-1 a los Tigres de la UANL en la propia casa de los felinos norteños para acabar así con una sequía de triunfos en el estadio llamado el “Volcán”.

Un triunfo muy importante para la escuadra dirigida por el controvertido Efraín Juárez, que quizá no sea la monedita de oro que todos quisieran tener al frente de los Pumas, pero la realidad es que con su estilo hizo que los universitarios sacaran un resultado de 24 kilates gracias al gol del paraguayo Robert Morales y una gran actuación del portero costarricense Keylor Navas.

La última victoria en el estadio Universitario de la escuadra del Pedregal fue en el torneo Clausura 2014 cuando se impusieron 1-2 en la fecha 4 con goles del argentino Martín Bravo, mientras que por los felinos norteños la anotación fue producto del ahora estratega argentino Guido Pizarro.

Sin duda un resultado por donde se le quiera ver negativo para los Tigres, pues no obstante que se lanzaron con todo al abordaje para tratar de emparejar la desventaja generada por el paraguayo Robert Morales en el minuto 22 en una triangulación generada por César Garza y que tuvo de enlace a Jorge Ruvalcaba para que le pusiera un bombón al guaraní Morales y que este venciera a Nahuel Guzmán.

Un gol que valió la noche para los felinos de la CDMX, ya que no solo rompieron su ayuno de 12 años sin ganar en la casa de la UANL, sino que además rompieron una racha de nueve juegos sin perder de la escuadra dirigida por Pizarro después de que su última derrota fue en la jornada 5 del torneo Apertura 2025.

La victoria permite a Pumas borrar la mala actuación del domingo pasado en su casa ante Querétaro con el empate 1-1, mientras que Tigres ve frenada su marcha victoriosa iniciada el pasado fin de semana al vencer a Atlético San Luis 1-2 en campo tunero.

El partido

Muy poco hubo que ver en el primer tiempo, pues a Tigres le faltó fuerza ofensiva, pero sobre todo mayor inventiva en la zona definición al grado de que lo más destacado fue el gol del paraguayo Robert Morales al minuto 22 que los puso adelante 0-1 en una ventaja que jamás perderían.

Simplemente espectacular lo de Keylor Navas… 👏🏼🇨🇷



El arquero costarricense vuelve a ser fundamental para la victoria de @PumasMX ante Tigres y gracias a tus votos él es el #TecateJugadorDelPartido. 🧤@CervezaTecate | #TecatePorTi pic.twitter.com/Ic14iHSi2H — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 15, 2026

Aun así la UANL tuvo en el minuto 37 la oportunidad de empatar cuando Juan Brunetta se paró en el área y con un gran gesto técnico bajó el balón en su propia zona y sin pensarlo sacó disparo con mucho efecto que Keylor Navas alcanzó a detener en gran lance.

Para la segunda mitad, el técnico de la UANL, echó toda la carne al asador con el ingreso de Ángel Correa, Diego Lainez, André-Pierre Gignac y Diego Sánchez que le dieron mucha vivacidad al ataque de los Tigres, pero que no fueron capaces de vencer al dique llamado Keylor Navas que les robó materialmente la victoria con grandes lances que echaron a perder el esfuerzo ofensivo de los Tigres.

Seguir leyendo:

-Efraín Juárez, firme en su puesto, aseguró la directiva de Pumas

– Pumas arranca el torneo mexicano con un empate ante Querétaro con gol de Adalberto Carrasquilla

– Pumas finalmente confirmó fichaje del bicampeón Robert Morales





