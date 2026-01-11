Pumas arranca el torneo mexicano con un empate ante Querétaro con gol de Adalberto Carrasquilla

Los Pumas de la UNAM iniciaron el Clausura 2026 de la Liga MX con un empate 1-1 ante Querétaro, en un duelo donde el panameño Adalberto Carrasquilla fue protagonista, aunque su gol no bastó para asegurar la victoria en el Estadio Universitario de la Ciudad de México.

Pumas impone condiciones, pero sin contundencia

Desde el arranque, los Pumas mostraron superioridad, especialmente en la primera mitad, donde intentaron asfixiar a los Gallos Blancos con presión alta y control del balón. La posesión fue claramente favorable a los universitarios (68% vs. 32%), pero el dominio no se tradujo en ocasiones claras de gol.

A pesar de jugar en casa, el conjunto auriazul careció de profundidad para romper el orden defensivo de Querétaro durante los primeros 45 minutos.

Carrasquilla adelanta a los universitarios

La insistencia local tuvo recompensa apenas iniciado el complemento. En el minuto 49, Adalberto Carrasquilla sacó un potente disparo de derecha desde fuera del área para vencer al guardameta rival y poner el 1-0 a favor de Pumas UNAM.

El gol reflejó el mejor momento de los capitalinos, que salieron decididos a marcar diferencias en el segundo tiempo.

Querétaro reacciona y encuentra el empate

El técnico chileno Esteban González ajustó su esquema y los cambios dieron resultado. Querétaro comenzó a adelantar líneas y a pisar con mayor frecuencia el área universitaria.

En el minuto 71, el argentino Mateo Coronel igualó el marcador con un remate de derecha, tras una asistencia del senegalés Jean Unjanque, silenciando momentáneamente el Olímpico Universitario.

Final disputado y reparto de puntos

Coronel estuvo cerca de firmar el doblete en el minuto 80, pero desperdició una oportunidad clara. En la recta final, los Pumas intentaron recuperar la ventaja, aunque se toparon con un Querétaro ordenado y combativo, que supo cerrar el partido y defender el empate.

El 1-1 dejó sensaciones encontradas para los universitarios, que fueron superiores por lapsos, pero no lograron capitalizar su dominio.

Así continúa la jornada 1 del Clausura 2026

La primera jornada del Clausura 2026 concluirá este domingo con el encuentro entre San Luis y Tigres UANL, en el cierre de la fecha inaugural del torneo del fútbol mexicano.

