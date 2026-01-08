Pumas finalmente confirmó fichaje del bicampeón Robert Morales

Después del anuncio oficial por parte de Antonio Mohamed sobre la baja del Toluca del delantero paraguayo Robert Morales, la directiva de Pumas buscó por todos los medios para fichar al atacante guaraní hasta que este jueves pudo confirmar la incorporación del sudamericano.

La organización felina confirmó el éxito de las negociaciones al presentar oficialmente al jugador paraguayo como nuevo delantero de la escuadra del Pedregal, en busca de tener la fuerza ofensiva para pelear por acabar con la sequía de 15 años de títulos en la organización universitaria.

Bienvenido, Robert Morales a la familia auriazul 🙌

Nuevo reto, misma pasión, Robert se integra al equipo para reforzar el ataque y aportar entrega, carácter y compromiso.

— PUMAS (@PumasMX) January 8, 2026

Al mediodía del miércoles todo indicaba que Pumas tenía muy avanzadas las negociaciones para fichar al delantero paraguayo que militó en el Toluca y fue parte del equipo bicampeón, pero que necesitaba tener minutos para poder ser considerado por el técnico de Paraguay para el Mundial 2026.

Los Pumas pensaron en Morales para apuntalar su ofensiva junto con Guillermo “Memote” Martínez y el delantero paraguayo se les hizo un jugador adecuado para sus planes, por lo que todo caminaba sobre la marcha hasta que una oferta del Inter de Porto Alegre de Brasil retrasó la negociación con los Pumas.

Las negociaciones con los Diablos Rojos estaban avanzadas y el formato del acuerdo apuntaba a un préstamo con la escuadra felina, pero de pronto la aparición del Inter de Porto Alegre cambió la perspectiva y Morales dudó en fichar con los felinos, pero al final decidió quedarse en la Liga MX.

La UNAM bajo las órdenes de Efraín Juárez ya trajeron al brasileño Juninho Vieira, pero se insistió en la necesidad de otro delantero centro, un nueve natural y se pensó en Robert Morales, por lo cual el director deportivo Antonio Sancho se acercó a negociar con el paraguayo hasta que consiguió la firma del jugador.

Pumas oficializó la llegada de Robert Morales

A través de redes sociales, la escuadra capitalina confirmó la llegada de Morales, quien firmó su contrato en las instalaciones de la Cantera: “Nuevo reto, misma pasión. Robert se integra al equipo para reforzar el ataque y aportar entrega, carácter y compromiso. Listo para defender el azul y oro con orgullo”, se lee en su mensaje de bienvenida.

— PUMAS (@PumasMX) January 8, 2026

En el pasado Apertura 2025, el futbolista uruguayo disputó veinte partidos con la playera de Toluca, donde sumó tres goles en la fase regular del torneo ante Santos Laguna y el Atlético de San Luis, pero finalmente la gran capacidad del portugués Paulinho hizo que la labor de Morales fuera menos recurrente hasta buscar una salida hacia los Pumas de la UNAM.

