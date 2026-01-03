Efraín Juárez habría perdido de nuevo la cabeza al generar bronca y correr a sus rivales

El mal carácter de Efraín Juárez, técnico de los Pumas de la UNAM, de nueva cuenta habría generado la nota negativa en el cuadro universitario de cara al inicio del torneo Clausura 2026 al generar una bronca contra jugadores de FC Juárez y después correr a los jugadores fronterizos de sus instalaciones.

De acuerdo a datos publicados en el periódico Récord, Juárez se enfrascó junto con su auxiliar Luis Pérez en una serie de insultos con jugadores del equipo juarense y que escaló a un intercambio de manotazos y empujones que estuvo a punto de derivar en una gran bronca.

Uuuuupa… una más de EFRAÍN JUÁREZ con PUMAS… @record_mexico



Pies resulta que UNIVERSIDAD perdió hoy en amistoso contra BRAVOS en CANTERA… y el técnico auriazul sacó la frustración de fea forma… pic.twitter.com/1hQp3zHL5q — El Francotirador (@franco_record) January 4, 2026

Pero no conforme con esto, Juárez, encendido por la pequeña reyerta con el equipo del norte del país, les prohibió entrenar en las instalaciones de los felinos al correrlos prácticamente de este sitio provocando los reclamos y molestia de sus visitantes y adversarios en el último juego de preparación de ambos equipos.

El problema entre Efraín Juárez y Luis Pérez contra los jugadores y cuerpo técnico de los Bravos se dio en el minuto 50, cuando entre ambos se fueron a los manotazos, pero sin que el asunto pasara a mayores más que el disgusto y los insultos.

Pero Efraín Juárez, con ese carácter irascible y de poco aguante, aparentemente no quiso dejar las cosas así, pues al suspenderse el duelo, los jugadores de FC Juárez programaron una sesión de entrenamiento en las canchas de las instalaciones de la Cantera, pero ahí fueron invitados a salir de ese sitio sin dejarles realizar el resto del entrenamiento en una verdadera descortesía.

Lo grave del asunto es que no es la primera ocasión que Efraín Juárez se ve envuelto en una situación de esta índole, tanto en Colombia, donde con el Atlético Nacional fue suspendido por cuestiones disciplinarias, como en México, donde inclusive se le ha criticado por querer imitar las formas de Javier Aguirre, pero él ha acudido a cuestiones de falta de respeto que no enarbolan la imagen pública del equipo que encabeza y que representa a la máxima casa de estudios de México como es la Universidad Nacional Autónoma de México.

En lo que respecta al partido, el equipo capitalino terminó perdiendo el partido amistoso frente a Juárez gracias a los goles de José Luis Rodríguez y de Óscar Estupiñán, Jordan Carrillo fue el encargado de marcar el gol del descuento de los Pumas, aunque fue insuficiente.

Se pusieron a entrenar ambos equipos, tanto PUMAS y JUÁREZ, en las instalaciones de CANTERA para completar el trabajo…



Sin embargo, me reportan que EFRAÍN, caliente aún por el pleito y la derrota, corrió a los de JUÁREZ de la práctica con “PREPOTENCIA brutal, estaba ardido”… pic.twitter.com/9bWUK5Ra7v — El Francotirador (@franco_record) January 4, 2026

Ambos equipos ya tienen programado su debut en el próximo torneo, FC Juárez lo hará visitando al FC Mazatlán el próximo viernes 9 de enero, mientras que el 11 de enero Pumas recibirán a los Gallos Blancos de Querétaro.

