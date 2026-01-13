Efraín Juárez, firme en su puesto, aseguró la directiva de Pumas
La titubeante actuación de Pumas vs. Querétaro ha generado críticas y rumores de un posible cese del técnico Efraín Juárez, pero la directiva dice respaldarlo
La gris actuación de los Pumas de la UNAM el pasado domingo contra Querétaro en el inicio del torneo Clausura 2026 ha encendido las alarmas sobre la continuidad del técnico Efraín Juárez, debido a que el equipo sigue sin mejorar, pero la directiva piensa lo contrario y ha dado el espaldarazo a su técnico.
Lo anterior se desprende de la entrevista para Fox Sports, del director deportivo Antonio Sancho sobre el rendimiento de Pumas que junto con el rendimiento del torneo pasado, sigue sin mostrar un crecimiento en su rendimiento y eso lo ha denotado la afición universitaria que está exigiendo la cabeza del estratega.
Sancho expuso sobre el estatus de Efraín Juárez que no existe un plazo y que la confianza es plena sobre el rendimiento de su entrenador: No hay plazo, todos estamos en el mismo proyecto. Efraín (Juárez) como lo dije es nuestro técnico, él es salido de la cantera, tuvo muy buenos resultados fuera, se preparó fuera, fue campeón en Colombia que tampoco es fácil, hay que darle ese voto de confianza”, precisó el directivo.
Disminuir la indisciplina
Por otra parte, el director deportivo de los felinos reconoció que la indisciplina en la cancha del plantel felino y del técnico Efraín Juárez, han sido problemas que deben ser revisados, por lo cual ha sostenido pláticas intensas para abatir estos temas y optimizar el esfuerzo del plantel felino.
“Sí, ya tuvimos algunas pláticas, es su esencia, es su personalidad, queremos cambiar esa parte, también el equipo fue muy indisciplinado el torneo pasado, eso costó muchos partidos. Eso ya lo platicamos, por lo menos en ese sentido en esta primera jornada lo vi bien en la banca”, catapultó.
Abucheos de los aficionados
En otro tema, Antonio Sancho, también se refirió al rechazo y abucheos de los aficionados que bajo el mando de Efraín Juárez se ha estado haciendo una costumbre: “Estamos con frustración. El equipo hace un partido bueno, el segundo tiempo el equipo va de menos a más, generamos opciones“.
“Nos falta entender los momentos y nos cuesta el gol, tema de concentración individual, pero es así. Más allá del resultado, es la Jornada 1, en casa tenemos que hacernos fuertes, el objetivo principal es ese”, aseguró el entrenador.
Para finalizar dijo que: “No hay mucha paciencia y es normal. Al igual que ellos, tenemos mucha frustración. También el plantel está así porque hoy se hace un gran partido, pero por diferentes detalles nos vamos con un punto y no con tres”.
Seguir leyendo:
-Pumas arranca el torneo mexicano con un empate ante Querétaro con gol de Adalberto Carrasquilla
– La muerte de aficionado de Cruz Azul, la posible causa para negarle jugar en la casa de Pumas
– Efraín Juárez habría perdido de nuevo la cabeza al generar bronca y correr a sus rivales