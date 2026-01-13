Efraín Juárez, firme en su puesto, aseguró la directiva de Pumas

La gris actuación de los Pumas de la UNAM el pasado domingo contra Querétaro en el inicio del torneo Clausura 2026 ha encendido las alarmas sobre la continuidad del técnico Efraín Juárez, debido a que el equipo sigue sin mejorar, pero la directiva piensa lo contrario y ha dado el espaldarazo a su técnico.

Lo anterior se desprende de la entrevista para Fox Sports, del director deportivo Antonio Sancho sobre el rendimiento de Pumas que junto con el rendimiento del torneo pasado, sigue sin mostrar un crecimiento en su rendimiento y eso lo ha denotado la afición universitaria que está exigiendo la cabeza del estratega.

EFRAÍN JUÁREZ SE QUEDA 😌



Antonio Sancho, Vicepresidente Deportivo de Pumas, le dio respaldo al proyecto de Efraín Juárez en VIVO con Los Especialistas. pic.twitter.com/j7hMqshtpM — FOX (@somos_FOX) January 12, 2026

Sancho expuso sobre el estatus de Efraín Juárez que no existe un plazo y que la confianza es plena sobre el rendimiento de su entrenador: No hay plazo, todos estamos en el mismo proyecto. Efraín (Juárez) como lo dije es nuestro técnico, él es salido de la cantera, tuvo muy buenos resultados fuera, se preparó fuera, fue campeón en Colombia que tampoco es fácil, hay que darle ese voto de confianza”, precisó el directivo.

Disminuir la indisciplina

Por otra parte, el director deportivo de los felinos reconoció que la indisciplina en la cancha del plantel felino y del técnico Efraín Juárez, han sido problemas que deben ser revisados, por lo cual ha sostenido pláticas intensas para abatir estos temas y optimizar el esfuerzo del plantel felino.

😌 PIDEN CALMA A LA AFICIÓN DE PUMAS…



"La reacción de la afición es normal. Yo sé que a la afición no se le puede pedir paciencia, hay que convencerla con resultados"



– Antonio Sancho, Vicepresidente Deportivo de Pumas, en EXCLUSIVA para FOX. pic.twitter.com/M3WCCh9lUl — FOX (@somos_FOX) January 12, 2026

“Sí, ya tuvimos algunas pláticas, es su esencia, es su personalidad, queremos cambiar esa parte, también el equipo fue muy indisciplinado el torneo pasado, eso costó muchos partidos. Eso ya lo platicamos, por lo menos en ese sentido en esta primera jornada lo vi bien en la banca”, catapultó.

Abucheos de los aficionados

En otro tema, Antonio Sancho, también se refirió al rechazo y abucheos de los aficionados que bajo el mando de Efraín Juárez se ha estado haciendo una costumbre: “Estamos con frustración. El equipo hace un partido bueno, el segundo tiempo el equipo va de menos a más, generamos opciones“.

“Nos falta entender los momentos y nos cuesta el gol, tema de concentración individual, pero es así. Más allá del resultado, es la Jornada 1, en casa tenemos que hacernos fuertes, el objetivo principal es ese”, aseguró el entrenador.

🐾 😺 Antonio Sancho, Vicepresidente Deportivo de Pumas, habla en EXCLUSIVA con FOX sobre el presente y futuro de Pumas.



¿Qué viene para el club? pic.twitter.com/frNtWbln6D — FOX (@somos_FOX) January 12, 2026

Para finalizar dijo que: “No hay mucha paciencia y es normal. Al igual que ellos, tenemos mucha frustración. También el plantel está así porque hoy se hace un gran partido, pero por diferentes detalles nos vamos con un punto y no con tres”.

