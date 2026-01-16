ACLU renueva llamado al cierre de un campamento en Montana tras informes sobre la muerte de un migrante

Un informe del Washington Post publicado este jueves reveló que la muerte de Geraldo Lunas Campos, un padre de 55 años detenido en un campamento de detención migratoria en Fort Bliss, en El Paso, Texas, probablemente se declarará homicidio por asfixia, después de que un testigo en el centro afirmara haber visto a los guardias estrangularlo hasta la muerte.

El informe se publica semanas después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunciara que Lunas Campos murió en el centro tras alegar que el personal “lo vio en apuros”.

“La muerte de Geraldo Lunas Campos es la última de una serie de muertes evitables a manos del ICE e ilustra un patrón más amplio de violencia y abuso desenfrenados perpetrados por el ICE contra miembros de nuestras comunidades a costa del dinero de los contribuyentes”, declaró Haddy Gassama, asesor principal de políticas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

“El récord de 32 muertes bajo custodia del ICE el año pasado marcó el año más mortífero para la agencia en casi dos décadas. Estas muertes en centros de detención, sumadas a la continua escalada de violencia por parte de agentes federales en nuestras calles, pintan un panorama sombrío de lo que sucede cuando una agencia gubernamental tiene un presupuesto astronómico y no rinde cuentas. No podemos permitir que estas muertes se conviertan en sucesos cotidianos ni que esta violencia continúe, y necesitamos que el Congreso cierre el campo de detención de Fort Bliss de una vez por todas”, agregó.

En diciembre de 2025, la ACLU y grupos de derechos humanos enviaron una carta al ICE exigiendo el fin de la detención migratoria en el Campamento East Montana, un enorme campamento de tiendas de campaña en la base militar de Fort Bliss.

En su carta, los defensores describieron un alarmante patrón de abusos, que incluía palizas y abusos sexuales por parte de agentes contra inmigrantes detenidos, palizas y amenazas coercitivas para obligarlos a ser deportados a terceros países, negligencia médica, hambre y alimentación insuficiente, y la negación de acceso significativo a un abogado, entre otras violaciones de derechos.

La administración Trump abrió apresuradamente el extenso campamento de tiendas de campaña en agosto de 2025, a pesar de las advertencias de miembros del Congreso y defensores de que la instalación sería un desastre humanitario.

El centro está ubicado en la base militar que se utilizó para internar a personas de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y actualmente alberga a más de 2,700 personas, lo que lo convierte en el centro de detención de inmigrantes más grande del país.

