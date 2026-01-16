Hechos de la semana en inmigración: la escalada de violencia de ICE continúa y Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección

Minneapolis sigue en el ojo del huracán pues continúan las manifestaciones en contra de ICE que exigen además justicia para Renee Nicole Good, muerta a tiros por un agente de dicha agencia la semana pasada.

Muy cerca de donde murió Good, otro agente de inmigración hirió de bala el miércoles a un inmigrante venezolano que alegadamente huyó tras una detención de tránsito, y luego otros individuos habrían atacado al agente de ICE con una pala y un palo de escoba, según reportes de prensa.

Aunque tanto el gobernador de Minnesota, Tim Walz, como el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, han solicitado a la población que se manifieste de forma pacífica, el gobierno de Trump alega que ambos promueven “terrorismo”. El subsecretario de Justicia, Todd Blanche, catalogó las manifestaciones en Minnesota como una “insurrección”.

Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul demandaron al DHS y a ICE para que retiren los miles de agentes migratorios que enviaron al estado (sin ser solicitados) supuestamente para garantizar su seguridad, aunque las acciones violentas de ICE hacen que la población se sienta menos segura.

La violencia ha ido escalando no solo en Minnesota sino en otros estados.

En Santa Ana, California, durante otra protesta contra ICE por la muerte de Good el pasado 9 de enero, un manifestante fue impactado en su ojo izquierdo por un proyectil no letal disparado por un agente y perdió la vista, según el propio joven.

Pero la estrategia de Trump es precisamente generar caos que desencadene en violencia para justificar sus medidas extremas, como lo sería invocar la Ley de Insurrección.

Trump amenaza con decretar la Ley de Insurrección de 1807

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores profesionales y a los insurrectos que atacan a los patriotas de ICE que solo intentan hacer su trabajo, decretaré la LEY DE INSURRECCIÓN”, escribió Trump en sus redes sociales.

Hace tiempo que Trump coquetea con la idea de invocar la Ley de Insurrección promulgada por el entonces presidente Thomas Jefferson y que permite al presidente desplegar el Ejército a nivel doméstico para combatir una insurrección que amenace a la población.

Esta ley se invocó en 30 ocasiones, especialmente en los años 60 en medio de la cruenta lucha por los derechos civiles. En 1992, el presidente George H. W. Bush la decretó en medio de los disturbios en Los Ángeles por la absolución de los policías acusados de golpear brutalmente a Rodney King.

Pero no se trata únicamente de invocar la ley sino que justificar su uso y en este momento nada justifica su uso.

De hecho, la insurrección más reciente es la del 6 de enero de 2021 instigada por el propio Trump cuando una turba de sus seguidores trató de impedir violentamente la certificación de la elección presidencial que perdió ante Joe Biden.

ACLU y firmas de abogados de Minnesota demandan al DHS, ICE y CBP

La Opinión reportó que la ACLU acusa a los agentes federales de inmigración de violar los derechos constitucionales de los ciudadanos, argumentando que las comunidades somalíes y latinas en el estado han sido atacadas de manera desproporcionada”.

“El gobierno no puede detener ni arrestar a personas por el color de su piel, ni arrestar a personas sin causa probable”, declaró Kate Huddleston, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “Este tipo de tácticas de estado policial contradicen los principios básicos de libertad e igualdad que siguen siendo la base de nuestro sistema legal y de nuestro país”.

2026 abre con 4 muertes de inmigrantes bajo custodia de ICE y uno de los casos podría ser homicidio

El DHS informó que, durante los primeros 10 días del nuevo año, cuatro inmigrantes murieron mientras se encontraban bajo custodia de ICE, reportó La Opinión.

Y en el caso de uno de los occisos, un inmigrante cubano de 55 años de edad, podría tratarse de un homicidio, informó The Washington Post.

Según reportes de prensa, la causa preliminar de muerte de Geraldo Lunas Campos es asfixia. El occiso había sido convicto de abuso sexual de menores, posesión de armas y asalto agravado, de acuerdo con los mismos reportes.

Gobierno de Trump suspende visas de inmigrantes a 75 países

El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países por el potencial de convertirse en “cargas públicas”.

La lista incluye a Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Haití y Uruguay.

La medida entra en vigor el 21 de enero por tiempo indefinido y aplica a las visas de inmigrantes que permiten la residencia permanente en Estados Unidos.

Es uno de los mayores esfuerzos del gobierno de Trump para restringir la inmigración autorizada.

Coalición pide al Congreso que impida la militarización de las redadas

Más de 70 organizaciones nacionales, estatales y locales, mayormente latinas, le enviaron una carta al Congreso solicitando que frene “el uso ilegal de las fuerzas armadas para la aplicación de las leyes migratorias, al considerar que erosiona la Constitución y socava la seguridad pública”, informó La Opinión.

Cita de la semana

“El abuso de poder que hemos visto durante el último año por parte de esta administración es ilegal, inaceptable y antiamericano. Lo que la comunidad latina ha experimentado en Los Ángeles, Chicago, Portland y, más recientemente, en Minneapolis, da la sensación de que esta administración ha declarado la guerra a nuestra comunidad y de que estamos siendo atacados por nuestro propio gobierno. Por eso, esta coalición exige al Congreso que utilice su poder de supervisión y asignación de fondos para garantizar la transparencia y hacer que la administración rinda cuentas”, indicó Janet Murguía, presidenta UnidosUS, una de las organizaciones que firmó la carta enviada al Congreso.