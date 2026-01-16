Hudson Williams comparte su exigente rutina de ejercicio para “Heated Rivalry”

En medio del éxito obtenido con la serie “Heated Rivalry”, el actor Hudson Williams protagonizó la más reciente edición de la revista Mens’ Health, donde compartió a detalle la transformación física a la que se sometió para poder dar vida al personaje ‘Shane Hollander’. ¡Te contamos lo que dijo!

De acuerdo con el actor de 24 años, el rol que interpretó demandó una gran condición física, pues se trata de nada más y nada menos que un jugador de hockey profesional. Por esta razón, incorporó un entrenamiento de cuerpo completo, cinco veces por semana, con sesiones que van de los 45 minutos a una hora.

Durante las sesiones de entrenamiento, Hudson Williams realiza: aperturas de pecho con mancuernas, sentadillas búlgaras, remos en polea, extensiones de tríceps, elevaciones laterales y movimientos avanzados para el core, como el denominado ‘dragon flag’.

Además de dar esta mirada a su exigente rutina, misma que acompaña con buenos hábitos de alimentación, el famoso reflexionó sobre la percepción que obtuvo de sí mismo una vez que comenzó a ver los resultados de su trabajo en el gimnasio.

Con la personalidad frontal que lo caracteriza, Williams confesó que el proceso estuvo lleno de altibajos, pero lejos de sentirse mal por las estrías que surgieron con su transformación física, las considera marcas y logros.

“Las estrías las llamo como ‘rayas de tigre’ y siempre las he apreciado tanto en mujeres como en hombres. La salud y un buen estado físico pueden tener diferentes formas y tamaños. Así que sí, me alegro de tener mis hoyuelos y estrías en el trasero. Me gustan“, indicó durante la charla con la revista.

Sobre su preparación para la nueva entrega de “Heated Rivalry”, confirmada por la cadena HBO Max, Hudson reveló que su propósito es simple: “Aumentar masa muscular y desarrollar especialmente los hombros (…) Quiero ser más grande, más fuerte, más ancho”, destacó.

