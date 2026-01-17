Alesha Marie Martin, madre de Nevada, condenada a 10 años por envenenar a su bebé con pastillas trituradas

Tras ser declarada culpable, Alesha Marie Martin, de 25 años, fue sentenciada a 10 años de prisión por envenenar repetidamente a su hijo de 14 meses con medicamentos que no le habían sido recetados, informó la Oficina del Sheriff del Condado Washoe.

La madre podrá solicitar libertad condicional después de cumplir cuatro años de la condena, según el fallo del Tribunal del Segundo Distrito Judicial.

De acuerdo a la información oficial, el caso comenzó en mayo de 2025, cuando el menor sufrió múltiples emergencias médicas inexplicables que requirieron hospitalización en Nevada y Utah. Tras su traslado aéreo al Hospital Pediátrico Primary, el abuelo del niño alertó a la policía sobre posibles señales de intoxicación, señalando que Martin podía ser la responsable.

Las pruebas médicas confirmaron que el niño había recibido un medicamento recetado a otro paciente, pero administrado por la madre.

Alesha Marie admitió dar pastillas trituradas a su bebé

Durante la investigación, Martin confesó que trituraba pastillas de clonidina, un fármaco usado para la hipertensión y el TDAH, y las mezclaba con leche o yogur para dárselas al bebé. Admitió que comenzó esta conducta en abril de 2025 y que continuó cada seis o siete días, incluso mientras su hijo estaba hospitalizado, poniendo en riesgo su vida.

Mother Sentenced in Infant Poisoning Case Following Washoe County Sheriff’s Office Investigation



The Washoe County Sheriff’s Office has concluded a comprehensive investigation into the repeated poisoning of an infant child, resulting in a guilty plea and prison sentence for the… pic.twitter.com/uGE6XeI9Uk — Washoe Sheriff (@WashoeSheriff) January 15, 2026

Los documentos judiciales indican que Martin administró la droga al menos cinco veces durante mayo de 2025, incluyendo fechas en que el menor estaba bajo supervisión médica directa. La madre explicó que intentaba “espaciar las dosis para no lastimarlo”, aunque los efectos de la clonidina en bebés son extremadamente peligrosos y pueden causar baja presión arterial, somnolencia extrema e incluso la muerte.

Martin fue acusada de envenenamiento intencional, adulteración de alimentos, agua o medicamentos, y abuso/negligencia infantil, y se declaró culpable de todos los cargos.

“El trabajo de investigación en casos como este requiere paciencia, precisión y un compromiso profundo para proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad”, dijo el sheriff Darin Balaam. Destacó la coordinación entre detectives, personal médico, fiscales y agencias de bienestar infantil, cuyo esfuerzo fue clave para garantizar la seguridad del niño y llevar el caso a la justicia.

El tribunal determinó que la gravedad del delito y el riesgo para la vida del menor justificaban la pena de 10 años de prisión, a pesar de que Martin podrá solicitar libertad condicional tras cumplir cuatro años. Las autoridades locales enfatizaron que seguirán protegiendo a los niños de situaciones de abuso y negligencia, y que los casos de envenenamiento intencional son tratados con máxima prioridad debido al riesgo para la vida.

