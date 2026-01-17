Drew Barrymore recuerda las críticas que recibió por su físico cuando tenía 10 años

Siempre frontal y sin miedo al qué dirán, la actriz Drew Barrymore abrió el baúl de los recuerdos y habló sobre los inicios de su trayectoria en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, confesó que no todo fue miel sobre hojuelas y a su corta edad se enfrentó a las críticas por su apariencia. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Fue durante la más reciente edición de su programa “The Drew Barrymore Show” que la estrella de “E.T.” no pudo evitar conmoverse al mostrar una imagen de su niñez. ¿La razón? En ese momento de su vida era el blanco de señalamientos acerca de su cuerpo y su apariencia.

“Esta foto… simplemente me rompe el corazón (…) Tenía 10 años y todo el mundo me decía: ‘No te ves como en E.T. Estás demasiado gorda. No eres lo suficientemente rubia. No eres lo suficientemente grande. Eres demasiado joven. No eres lo suficientemente alta’“, detalló durante el show.

Debido a su corta edad, Drew Barrymore se vio afectada por los comentarios a tal punto que le fue difícil encontrar su identidad: “La gente simplemente empezó a involucrarse en la forma en la que yo me veía. Es como… no sé qué se supone que debo ser para los demás. Y a los 10 años no sabes quién eres”, sentenció.

No obstante, gracias a la ayuda de su círculo cercano y a las herramientas emocionales que aprendió a través de terapia, hoy en día hace oídos sordos a los mensajes negativos que sus detractores emiten en su dirección.

“Conseguir ayuda fue lo mejor que me pasó en la vida (…) Lo que más alivio me da ahora es que han pasado cuatro décadas, tengo 50 años… y sí sé qué es importante. Y la mirada en mis ojos ahora es muy clara“, indicó durante el segmento.

Para finalizar, Drew Barrymore lanzó una poderosa reflexión y exhortó a aquellos que atraviesan una batalla interna: “”Es bonito saber que, sin importar cuán bajo se llegue, cuánta presión sintamos o cuán poco orgullosos estemos de nosotros mismos… la felicidad real y verdadera es una elección que hacemos”, sentenció. “Es una guerra interna, hermosa y difícil, que peleamos todos los días para poder decir y creer esta frase: ‘Merezco ser feliz’”.

