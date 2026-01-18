Dolby Vision 2: qué es y por qué tu próxima TV se verá mucho mejor

Dolby Vision 2 es la apuesta de Dolby para que la “calidad premium” no se quede solo en TVs de alta gama: combina un nuevo motor de imagen con optimización inteligente de la imagen según el contenido y tu entorno, y además suma mejoras específicas para movimiento, deportes y gaming. Lo importante: no es solo “más brillo”, sino más control (para creadores) y más adaptación (para el televisor) sin romper la intención artística.​

Qué es Dolby Vision 2 y por qué importa

Dolby Vision 2 es una evolución de Dolby Vision impulsada por un motor de imagen rediseñado (Dolby Image Engine) y un bloque de funciones llamado “Content Intelligence”, pensado para cerrar la brecha entre cómo se masteriza una película y cómo realmente se ve en la sala de tu casa. En la práctica, la promesa es simple: mejor imagen en más situaciones, desde ver una serie de noche hasta intentar distinguir detalles en escenas oscuras con la luz del comedor encendida.

Dolby lo plantea como un salto para aprovechar que los televisores actuales ya son más brillantes y con mejor color, pero que muchas veces se quedan cortos por el procesamiento, el mapeo de tonos o la configuración “genérica” que no entiende qué estás viendo. Por eso DV2 puede ajustar la presentación según el tipo de contenido, el dispositivo y el ambiente.​

Qué cambia frente a Dolby Vision “normal”

La generación anterior ya era fuerte por su HDR con metadatos dinámicos (ajustes escena por escena / cuadro por cuadro), pero Dolby Vision 2 se enfoca en hacer ese resultado más consistente y menos dependiente de que el usuario toque menús. El cambio más grande es “Content Intelligence”, que añade herramientas para reconocer contenido y optimizar automáticamente la TV según lo que estás viendo y dónde lo estás viendo.

Entre las novedades concretas, Dolby destaca:

Precision Black : para que las escenas oscuras no se vean “apagadas” o demasiado negras, mejorando claridad sin cargarse la intención del creador.​



: para que las escenas oscuras no se vean “apagadas” o demasiado negras, mejorando claridad sin cargarse la intención del creador.​ Light Sense : que ajusta finamente la imagen usando detección avanzada de luz ambiental y datos de referencia del propio contenido.



: que ajusta finamente la imagen usando detección avanzada de luz ambiental y datos de referencia del propio contenido. Sports and Gaming Optimization : con ajustes como punto de blanco y control de motion pensados para deportes en vivo y videojuegos.



: con ajustes como punto de blanco y control de motion pensados para deportes en vivo y videojuegos. “ Bi-directional tone mapping” : (mapeo de tonos bidireccional), que da más control creativo y permite aprovechar mejor TVs más capaces para lograr más brillo, contraste y color sin “reventar” la imagen.​



: (mapeo de tonos bidireccional), que da más control creativo y permite aprovechar mejor TVs más capaces para lograr más brillo, contraste y color sin “reventar” la imagen.​ Authentic Motion: una herramienta de control de movimiento “creative driven” para reducir judder sin caer en el efecto telenovela.



Ojo con este matiz: Dolby Vision 2 también se presenta como algo que “va más allá del HDR” al introducir controles de movimiento y una capa más amplia de inteligencia/automatización, no solo ajustes de luminancia y color.

Compatibilidad: cuándo llega y quién lo soporta

Dolby Vision 2 se anunció en septiembre de 2025 y en en el Consumer Electronic Show de Las Vegas (CES 2026) se concretaron los primeros partners y TVs compatibles, con disponibilidad durante 2026 (al menos en una primera ola limitada). En televisores, Hisense fue el primer fabricante en anunciar DV2 para su lineup premium (con menciones a TVs RGB-MiniLED) y Dolby también habló de integración en chips como MediaTek Pentonic 800 con “MiraVision Pro” PQ Engine.

En CES 2026, además, se mencionaron planes de soporte en modelos 2026 de Hisense (UX, UR9, UR8), TCL (series 2026 X QD-Mini LED y C, vía actualización futura) y Philips/TP Vision (OLED 2026 como OLED811, OLED911 y OLED951). Del lado del contenido/streaming, Engadget reporta que Peacock fue el primer servicio en comprometer soporte para Dolby Vision 2, y sugiere que más plataformas podrían sumarse después, considerando que muchas ya soportan Dolby Vision “clásico”.

Si la promesa se cumple, Dolby Vision 2 no solo hará que las demos se vean extraordinarias en ferias: debería traducirse en un beneficio real en el día a día—especialmente en esas escenas oscuras “imposibles” y en deportes/juegos donde el motion lo es todo—con menos trabajo manual del usuario.​

Sigue leyendo:

• ¡Aprovecha tu smart tv al máximo! 4 series que puedes ver en Netflix con calidad Dolby Vision HDR

• Los 4 modelos de TV premium presentados en el CES 2026: ¿Listo para tamaños estratosféricos?

• Qué es el HDR y por qué debes configurarlo ya en tu TV para disfrutar de la mejor calidad de imagen