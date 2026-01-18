EE.UU. refuerza su presencia militar en América Latina: las razones de una inversión millonaria

Estados Unidos aprobó una inversión superior a los 1.000 millones de dólares para modernizar y ampliar una base naval estratégica en Perú, un movimiento que reconfigura el mapa de poder en América Latina y vuelve a poner a la región en el centro de la disputa global entre grandes potencias.

El proyecto se concentrará en la base naval del Callao, el principal complejo marítimo militar del país andino y uno de los puntos más sensibles del Pacífico sur. No se trata solo de una obra de infraestructura: el plan incluye diseño, construcción, asistencia técnica y presencia prolongada de personal estadounidense, lo que marca un salto cualitativo en la cooperación militar entre ambos países.

Una base clave en una ubicación estratégica

El Callao no fue elegido al azar. Su cercanía a rutas marítimas clave y a grandes proyectos portuarios convierte a la zona en un punto neurálgico para el comercio internacional y la seguridad regional. Desde allí se controlan accesos marítimos fundamentales, tanto para operaciones militares como para logística, ayuda humanitaria y respuesta ante emergencias.

La modernización de la base apunta a mejorar muelles, sistemas de comunicación, centros de comando y capacidades operativas. En términos prácticos, permitirá recibir embarcaciones de mayor porte, optimizar el despliegue naval y fortalecer la interoperabilidad con fuerzas estadounidenses.

El factor China y la competencia global

Detrás de la inversión aparece un elemento imposible de ignorar: la creciente presencia de China en América Latina, especialmente a través de grandes proyectos de infraestructura. En los últimos años, Beijing ha incrementado su influencia en puertos, carreteras y telecomunicaciones en la región, lo que encendió alarmas en Washington.

Para Estados Unidos, reforzar su presencia naval en el Pacífico latinoamericano es una forma de equilibrar el avance chino, asegurar rutas comerciales estratégicas y mantener capacidad de respuesta en un escenario global cada vez más tensionado. La base del Callao se inscribe, así, en una lógica de largo plazo que excede ampliamente a Perú.

Qué gana Perú con este acuerdo

Desde la perspectiva peruana, el acuerdo representa una inyección de recursos difícil de igualar, además de transferencia de tecnología, capacitación y mejora de capacidades defensivas. También posiciona al país como un socio estratégico de primer nivel para Estados Unidos en Sudamérica.

Sin embargo, el movimiento no está exento de debate interno. La presencia prolongada de personal extranjero y el peso geopolítico del proyecto generan preguntas sobre soberanía, alineamientos internacionales y el rol que Perú quiere jugar en un mundo cada vez más polarizado.

Vista de la Base Naval del Callao, donde Estados Unidos proyecta una inversión millonaria que refuerza su presencia estratégica en América Latina. Crédito: Imagen ilustrativa / IA | Impremedia

Un mensaje para toda América Latina

Más allá del caso peruano, la decisión envía una señal clara al resto de la región: Estados Unidos vuelve a mirar a América Latina como un espacio clave en su estrategia global. No solo en términos comerciales o migratorios, sino también militares y de seguridad.

La construcción de esta base naval no es un hecho aislado, sino parte de un tablero mayor donde se cruzan intereses económicos, rutas marítimas, influencia política y competencia entre potencias. Y confirma que, lejos de ser un actor periférico, América Latina vuelve a ocupar un lugar central en la agenda internacional.

