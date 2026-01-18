Futbolista argentino confronta a leyendas del Manchester United: “Pueden venir cuando quieran”

Lisandro Martínez no esquivó la polémica tras el triunfo del Manchester United por 2-0 frente al Manchester City en el clásico disputado este sábado por la Premier League. El defensor argentino, uno de los puntos altos del equipo, respondió con firmeza a las críticas realizadas por exjugadores históricos del club, entre ellos Paul Scholes y Nicky Butt, quienes habían cuestionado su nivel y su capacidad para medirse ante delanteros de élite como Erling Haaland.

Consultado por la prensa luego del encuentro, Martínez fue directo al referirse a los comentarios emitidos por los exmediocampistas del United en distintos espacios televisivos. “Pueden decir lo que quieran. Ya se lo dije una vez, si quieren decirme algo, pueden venir cuando quieran. A mi casa, a dónde sea, no me importa. Todo el mundo puede hablar en televisión, pero cuando te ven aquí, cara a cara, nadie te dice nada”, afirmó el argentino, sin rodeos.

Lisandro Martinez responds to Nicky Butt & Paul Scholes. Let's see them trash talk him again. 🔪🇦🇷 pic.twitter.com/IBjNDppVfB — Man United Fan Club (@manufcnow) January 17, 2026

Lejos de quedarse solo en la respuesta, el zaguero campeón del mundo dejó en claro cuál es su enfoque dentro del club. “Así que no me importa lo que digan. Yo solo me concentro en mi rendimiento, el rendimiento de mi equipo y en dar todo por este club”, agregó, marcando su postura frente a los cuestionamientos externos.

El regreso de Lisandro y el contexto de las críticas

El cruce verbal se produce en un momento particular para Lisandro Martínez. A comienzos de 2025, el defensor sufrió una grave lesión de rodilla que lo obligó a pasar por el quirófano y a atravesar un largo proceso de recuperación. Tras varios meses fuera de las canchas, el argentino ya está de vuelta y ha sido titular en los últimos seis partidos del Manchester United, consolidándose nuevamente en la defensa.

Las críticas más duras llegaron en febrero de 2025, cuando Paul Scholes opinó sobre el presente del equipo en el programa The Overlap Fan Debate, declaraciones que también fueron recogidas por el Daily Mail. “Incluso cuando está en forma, no es lo suficientemente bueno para ganar la Premier League”, expresó el exvolante, en medio de un análisis general sobre los defensores del plantel.

Pathetic from Nicky Butt and Paul Scholes.



THIS is not constructive criticism. It’s not even criticism. It’s pointlessly jabbing at one of United’s most important players ahead of a huge game on Saturday.



(In 6 matches vs Martinez, Haaland has failed to score in 5 of them)… pic.twitter.com/ROLyc3qYv5 — Alex Turk (@TurkTalksFC) January 15, 2026

Scholes, una figura emblemática del United tras haber ganado dos Champions League y once títulos de Premier League durante su etapa como jugador entre 1992 y 2013, amplió su mirada hacia otros integrantes de la zaga. En el programa de Sky Bet, también se refirió a Matthijs de Ligt. “Su edad y la cantidad de clubes en los que ha estado ya me preocupan. Fue brillante en el Ajax, pero parece que va empeorando a medida que envejece. El Bayern de Múnich y la Juventus lo han dejado ir por alguna razón”, señaló.

Las palabras de Lisandro Martínez, sumadas a su actuación ante el City, reflejan no solo su carácter competitivo, sino también su intención de responder dentro del campo.





