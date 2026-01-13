Manchester United confirma contratación de Michael Carrick como nuevo DT

El Manchester United confirmó este martes la contratación de Michael Carrick como nuevo entrenador del primer equipo hasta el final de la temporada 2025/26, en una decisión que busca devolver estabilidad a un club golpeado por la irregularidad deportiva de los últimos meses. La institución hizo oficial el anuncio a través de sus canales digitales, apelando al fuerte vínculo histórico entre el exfutbolista y la entidad de Old Trafford.

“Michael Carrick está de vuelta. Nuestro excapitán es nuestro entrenador en jefe para el resto de la temporada 2025/26”, escribió el club de la Premier League en su cuenta oficial de X, acompañando el mensaje con imágenes del exmediocampista inglés, que vuelve a ocupar un rol central en el proyecto deportivo.

Carrick, de 43 años, defendió la camiseta del Manchester United entre 2006 y 2018, período en el que se consolidó como una de las piezas más fiables del mediocampo y levantó múltiples títulos, incluidos la Premier League y la Liga de Campeones. Ya tuvo una primera experiencia en el banquillo del club cuando asumió como técnico interino en 2021, tras la destitución de Ole Gunnar Solskjaer, dirigiendo varios encuentros antes de la llegada de un nuevo entrenador.

Un interinato con peso simbólico y un cuerpo técnico experimentado

La elección de Carrick se produce después del despido de Rúben Amorim, quien dejó el cargo tras apenas catorce meses al frente del equipo. La directiva optó por un entrenador hasta el cierre de la temporada, con la idea de sentar las bases de un nuevo proyecto deportivo que permita recuperar protagonismo tanto a nivel local como internacional.

Antes de tomar la decisión final, el United evaluó distintas alternativas internas y externas. Entre ellas, la posibilidad de repatriar a Solskjaer, mantener a Darren Fletcher en el cargo o apostar por Carrick. Finalmente, la balanza se inclinó por el excentrocampista, una figura identificada con la cultura del club y con experiencia reciente en los banquillos.

El nuevo cuerpo técnico estará integrado por Steve Holland, exasistente de Gareth Southgate en la selección de Inglaterra; Jonathan Woodgate, a quien Carrick conoce de su etapa en el Middlesbrough; Jonny Evans, exjugador del United hasta la pasada temporada, y Travis Binnion. Para Carrick, esta será su segunda experiencia como entrenador principal, luego de dirigir durante tres años al Middlesbrough.

Su estreno oficial será de máxima exigencia: este sábado enfrentará al Manchester City en un nuevo derbi, en un contexto deportivo delicado. El United marcha séptimo en la Premier League con 32 puntos, a solo tres de las posiciones de Liga de Campeones, pero sin margen de error. Además, no disputa competiciones europeas esta temporada tras una mala campaña anterior y ya quedó eliminado tanto de la Copa de la Liga —ante el Grimsby Town, de la cuarta división— como de la FA Cup, frente al Brighton & Hove Albion.

Tras la salida de Amorim, Darren Fletcher asumió de manera provisional y dirigió dos partidos: un empate como visitante ante Burnley y la eliminación copera en Old Trafford frente al Brighton. Ahora, con la llegada de Carrick, Fletcher regresará a su función habitual al frente del equipo sub-18 del club.

El regreso de Carrick representa una apuesta por la identidad y la estabilidad en un momento clave para el Manchester United, que busca cerrar la temporada con orden y recuperar el rumbo deportivo.



